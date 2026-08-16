Ο Χρήστος Τζόλης σήκωσε το πρώτο του τρόπαιο με την Άρσεναλ – Το ντεμπούτο με τις ασίστ και ο Γουίλιαν

Με δύο ασίστ και την κατάκτηση του Community Shield συνδύασε ο Χρήστος Τζόλης το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκ των κορυφαίων της νίκης των Λονδρέζων με 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο “Μιλένιουμ” του Κάρντιφ, βοηθώντας τους Λονδρέζους να βάλουν στην τροπαιοθήκη τους το σούπερ καπ Αγγλίας για 18η φορά στην ιστορία τους.

Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικός στον τελικό της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι και αφού αρχικά “σέρβιρε” το 2-0 στον Χάβερτς, είχε και μία ακόμα ασίστ, για να έρθει το 3-0 από τον Έντεγκαρντ!

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Έτσι, ο Τζόλης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ που δίνει δύο ασίστ στο επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα, μετά από τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Γουίλιαν, ο οποίος το είχε κάνει φορώντας τη φανέλα των Λονδρέζων για πρώτη φορά σε επίσημο ματς, το 2020!

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Έλληνα επιθετικό με την Άρσεναλ στην Αγγλία!