Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι live στον τελικό του Community Shield

ΓΚΟΛ για την 'Αρσεναλ, 1-0 στα 24 δευτερόλεπτα από την έναρξη του τελικού

οι Λονδρέζοι κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο Καλαφιόρι δέχθηκε την κάθετη πάσα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αριστερά, έκανε το πλασέ και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε