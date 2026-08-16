Αθλητικά

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι live στον τελικό του Community Shield

Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κόντρα σε μία αλλαγμένη Μάντσεστερ Σίτι
ΦΩΤΟ Reuters
Community Shield
Principality stadium (Κάρντιφ)
3 - 0
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ Reuters
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Η Άρσεναλ κοντράρεται με την Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του Community Shield για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με τον Χρήστο Τζόλη να αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

18:32 | 16.08.2026

Να αναφέρουμε ότι στο 53' ο Μαρέσκα έκανε αλλαγή τον Χάαλαντ - "λευκή πετσέτα" από τον προπονητή της Σίτι;

18:28 | 16.08.2026

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό εντός αγωνιστικού χώρου

18:17 | 16.08.2026
66'

ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει αισθητά

18:17 | 16.08.2026

Το 3-0 της Άρσεναλ

18:09 | 16.08.2026
ΓΚΟΛ για την Άρσεναλ, 3-0 με τον Έντεγκαρντ - Νέα ασίστ ο Τζόλης
18:07 | 16.08.2026

Ράις και Γκρίλις πέρασαν στο ματς, για Άρσεναλ και Σίτι, αντίστοιχα

18:07 | 16.08.2026
Δεύτερο ημίχρονο
18:05 | 16.08.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

17:51 | 16.08.2026

Το 2-0 της Άρσεναλ με την ασίστ του Τζόλη

17:50 | 16.08.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
17:42 | 16.08.2026
45+1
Πάνω στη γραμμή έδιωξε η Μάντσεστερ Σίτι μια προσπάθεια από τη μικρή περιοχή
17:40 | 16.08.2026
38'
Κίτρινη κάρτα στον Καλαφιόρι για "θέατρο" - προσπάθησε να πάρει πέναλτι
17:39 | 16.08.2026
36'

Κάκιστο σουτ του Χάαλαντ μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ

17:27 | 16.08.2026
28'
ΓΚΟΛ για την Άρσεναλ, 2-0 με τον Χάβερτς, από ασίστ του Τζόλη

Σέντρα του Όντεγκααρντ από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάσα του Τζόλη, ο Χάβερτς σκοράρει από κοντά με το κεφάλι, μέσα από τη μικρή περιοχή

17:25 | 16.08.2026
23'

Ο Ντοκού έκανε την ατομική προσπάθεια από τα αριστερά και το γύρισμα, αλλά η άμυνα της Άρσεναλ έδιωξε σε κόρνερ

17:24 | 16.08.2026
20'
Τεράστια επέμβαση του Ράγια της Άρσεναλ

στο φαλτσαριστό σουτ του Φόντεν με το αριστερό, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε, χαμηλά

17:22 | 16.08.2026
17:18 | 16.08.2026
18'

Κινήθηκε σε θέση σέντερ φορ ο Τζόλης, αλλά η κάθετη που έγινε, δεν πέρασε

17:18 | 16.08.2026

Διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

17:12 | 16.08.2026
14'

Φώναξε για πέναλτι η άρσεναλ, σε τράβηγμα παίκτη της

17:11 | 16.08.2026
8'

Κοντράρει σε αμυντικό το γύρισμα του Τζόλη στην περιοχή, πριν φτάσει στην αγκαλιά του Ντοναρούμα

17:09 | 16.08.2026

Το 1-0 της Άρσεναλ

17:05 | 16.08.2026

"Μετράει" το 1-0

17:05 | 16.08.2026

ο Καλαφιόρι ο σκόρερ

17:05 | 16.08.2026

Υπάρχει έλεγχος VAR

17:04 | 16.08.2026
ΓΚΟΛ για την 'Αρσεναλ, 1-0 στα 24 δευτερόλεπτα από την έναρξη του τελικού

οι Λονδρέζοι κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο Καλαφιόρι δέχθηκε την κάθετη πάσα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αριστερά, έκανε το πλασέ και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε

16:58 | 16.08.2026
"Σέντρα" στον τελικό
16:56 | 16.08.2026

Έτοιμος ο Τζόλης για το επίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ

16:56 | 16.08.2026

Ο τελικός γίνεται στο "Πρινσιπάλιτι Στάντιουμ" του Κάρντιφ

16:55 | 16.08.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

16:55 | 16.08.2026
16:54 | 16.08.2026

H ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις Σκέλι, Γκιμαράες, Μαντουέκε, Έντεγκαρντ, Τζόλης, Χάβερτς

H ενδεκάδα της Σίτι: Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο' Ράιλι, Κόβατσιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντόκου, Χάαλαντ

16:54 | 16.08.2026

Ο Έλληνας επιθετικός θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Μαντουέκε δεξιά και τον Έντεγκαρντ πίσω από τον Χάβερτς που θα είναι σέντερ φορ

16:53 | 16.08.2026

Στην ενδεκάδα της Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης

16:53 | 16.08.2026

Η Μάντσεστερ Σίτι περνάει στην μετά-Γκουαρντιόλα εποχή, με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της

16:53 | 16.08.2026

Το απόλυτο έχει ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος μετράει δύο κατακτήσεις ως ποδοσφαιριστής και άλλες τόσες ως προπονητής

16:53 | 16.08.2026

Οι “κανονιέρηδες” είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις (17), μετά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει τις πιο πολλές (21). Οι “πολίτες” έχουν κατακτήσει 7 φορές το τροπαιο

16:52 | 16.08.2026

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας και η Κυπελλούχος διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

16:52 | 16.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Community Shield μεταξύ της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη και της Μαντσεστερ Σίτι

16:52 | 16.08.2026
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