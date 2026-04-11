Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι: Το πρόγραμμα των δυο ομάδων στην Premier League και το μεταξύ τους ντέρμπι που έρχεται

Πριν από λίγο καιρό η Άρσεναλ βρίσκονταν στο παιχνίδι της διεκδίκησης τεσσάρων τίτλων, ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ηττήθηκε στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι, αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την Σαουθάμπτον και της έμειναν… δύο κούπες, η Premier League και το Champions League.

Η Άρσεναλ γνώρισε οδυνηρή ήττα 2-1 από την Μπόρνμουθ στο “Emirates” για την 32η αγωνιστική της Premier League και βλέπει τη διαφορά που έχει από τη Μάντσεστερ Σίτι να απειλείται και τη “μάχη” του τίτλου να παίρνει… φωτιά.

Η διαφορά της πρωτοπόρου Άρσεναλ (70 βαθμοί) από τη Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να μειωθεί αισθητά, με τους “πολίτες” να είναι στους 61 βαθμούς, έχοντας μάλιστα και δυο παιχνίδια λιγότερα (την Κυριακή του Πάσχα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Τσέλσι για την 32η αγωνιστική).

Μάλιστα, την ερχόμενη αγωνιστική (33η) η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί την Άρσεναλ, σε ένα ματς που θα συγκεντρώσει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

09/04 Σίτι, εκτός

25/04 Νιουκάστλ, εντός

02/05 Φούλαμ, εντός

10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός

17/05 Μπέρνλι, εντός

24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι

12/04 Τσέλσι, εκτός

19/04 Άρσεναλ, εντός

22/04 Μπέρνλι, εκτός

04/05 Έβερτον, εκτός

09/05 Μπρέντφορντ, εντός

17/05 Μπόρνμουθ, εκτός

24/05 Άστον Βίλα, εντός