Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1-2: Τα κεράσια σόκαραν τους κανονιέρηδες και έβαλαν «φωτιά» στη μάχη του τίτλου

Η Μπόρνμουθ κέρδισε 2-1 την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 32η αγωνιστική της Premier League και έδωσε διαφορετική τροπή στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Ο Κρούπι άνοιξε το σκορ στο Έμιρεϊτς για την Μπόρνμουθ, παίρνοντας το ριμπάουντ για να σκοράρει σε κενή εστία. Η Άρσεναλ ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιόκερες στο 35′, με τους φίλους της να πιστεύουν στην ανατροπή που θα την έφερνε αγκαλιά με τον τίτλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα «κεράσια», όμως είχαν αντίθετη άποψη. Στο 74′ Σκοτ και Εβανίλσον συνεργάστηκαν άψογα με τον πρώτο να πλασάρει υποδειγματικά τον Ράγια και να «παγώνει» τους οπαδούς των Λονδρέζων, που ετοιμάζονταν να κάνουν ακόμα ένα βήμα προς τον τίτλο.

Η εικόνα των φίλων της Άρσεναλ και του Αρτέτα, μετά τη λήξη του αγώνα ήταν αποκαρδιωτική, αφού δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την ευκαιρία που χάθηκε στο Λονδίνο.

Η Άρσεναλ παραμένει στην πρώτη θέση της Premier League με 70 βαθμούς, μετά από 32 παιχνίδια. Η δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι έχει 61 βαθμούς, όμως έχει δύο ματς λιγότερα σε σχέση με τους κανονιέρηδες, κάτι που σημαίνει ότι το πρωτάθλημα στην Αγγλία θα πάρει φωτιά στις εναπομείνασες αγωνιστικές. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν την Κυριακή του Πάσχα την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ (12/04/26, 18:30).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπόρνμουθ με τη νίκη που έκανε στο Έμιρεϊτς κράτησε ζωντανές τις ελπίδες για ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού είναι στην 9η θέση με 45 βαθμούς και απέχει, μόλις τρεις βαθμούς από την έκτη Τσέλσι.

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (76′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Θουμπιμέντι (76′ Χεσούς), Ράις, Μαντουέκε (54′ Ντάουμαν), Χάβερτς (54′ ‘Εζε), Μαρτινέλι (54’ Τροσάρτ), Γκιόκερες.

Μπόρνουθ: Πέτροβιτς, Χιμένεθ (90′ Σμιθ), Χιλ, Σένεσι, Τρουφέρτ, Σκοτ, Κρίστι (70′ ‘Ανταμς), Ράιαν (70′ Μπρουκς), Κρουπί, Τάβερνιερ, Εβανίλσον (90’ Ουνάλ).