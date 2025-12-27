Άρσεναλ – Μπράιτον 2-1: Δεν το κουνάει από την κορυφή της Premier League η ομάδα του Αρτέτα

Η Άρσεναλ έκανε το καθήκον της κόντρα στην Μπράιτον, την κέρδισε με 2-1 κι επέστρεψε στην κορυφή, λίγο μετά το “διπλό” της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νότιγχαμ Φόρεστ και λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με την τρίτη του βαθμολογικού πίνακα, Άστον Βίλα.

Η Άρσεναλ έφτασε τους 42 βαθμούς και διατήρησε το προβάδισμα των δύο βαθμών από τους “πολίτες”, μετά την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 14′, όταν ο Όντεγκααρντ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σάκα και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Φερμπρούγκεν για το 1-0. Στο 52’, η Άρσεναλ πήρε “αέρα” δύο τερμάτων, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ράις, ο Ρούτερ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του..

Η Μπράιτον μείωσε στο 69’ με τον Γκόμεζ, κάνοντας το 2-1 και ανεβάζοντας την πίεσή της, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Ράγια μέχρι το φινάλε (είχε μάλιστα και μια τεράστια επέμβαση, με το ένα χέρι).

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 87′, αντικαθιστώντας τον σκόρερ των “γλάρων”, χωρίς ωστόσο να προλάβει να προσφέρει.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 18ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ 1-0

(24’ Ντόργκου)

Σάββατο, 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54’ Χάτσινσον – 48’ Ρέιντερς, 83’ Σερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14’ Έντεγκααρντ, 52’ αυτ.Ρίτερ – 64’ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7’, 51’, 90’+6’ Σάντε, 39’ αυτ.Πέτροβιτς – 75’ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41′ Χράφερνμπερχ, 42′ Βιρτς – 51′ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(85′ Ραούλ Χιμένες)