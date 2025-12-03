Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0: Επέστρεψαν στις νίκες οι Λονδρέζοι και παρέμειναν σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες

Έβγαλε αντίδραση και απέφυγε τις περιπέτειες. Η Άρσεναλ επιβλήθηκε με 2-0 της Μπρέντφορντ στο “Έμιρεϊτς” και επέστρεψε στις νίκες μετά το ισόπαλο ντέρμπι της με την Τσέλσι, παραμένοντας σε… απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της στην Premier League.

Ο Μερίνο ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ γιι την Άρσεναλ στο 11′, βρίσκοντας δίχτυα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον Σάντε, με τους “κανονιέρηδες” να διπλασιάζουν τα τέρματά τους με γκολ του Σάκα στο 90’+1′.

Σε άλλο ματς, η Άστον Βίλα πήρε μία τεράστια εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί της Μπράιτον (έκτη διαδοχική σε όλες τις διοργανώσεις για το σύνολο του Ουνάι Έμερι) η οποία την εκτόξευσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με τους γλάρους να προηγούνται με 2-0 αλλά να καταρρέουν στη συνέχεια, έχοντας και τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 14ης αγωνιστικής

Μπρέντφορντ – Έβερτον 0-1

(78′ Γκρίλις)

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45′ Σμιθ Ρόου, 57′ Ιγουόμπι, 72′ 78′ Τσουκουέζε / 17′ Χάλαντ, 37′ Ρέιντερς, 44′ 48′ Φόντεν, 54′ αυτ. Μπέργκε)

Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2

(71′ Γκιμαράες, 86′ πεν. Γκόρντον / 78′ 90+5′ Ρομέρο)

Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0

(11′ Μερίνο, 90+1′ Σάκα)

Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4

(9′ 83′ Φαν Χέκε, 29′ αυτ. Τόρες / 37′ 45+4′ Γουότκινς, 60′ Ονάνα, 78′ Μάλεν)

Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1

(44′ Μουνιός)

Γουλβς – Νότιγχαμ 0-1

(72′ Ζεσούς)