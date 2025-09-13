Άρσεναλ – Νότιγχαμ 3-0: Θουμπιμέντι και Γιόκερες χάλασαν το ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου

Η Premier League επέστρεψε στη δράση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες και η Άρσεναλ επέστρεψε στις νίκες, μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Η Άρσεναλ επικράτησε εντός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League και έφτασαν τις τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, χάλασαν το ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ.

Οι «κανονιέρηδες» με τα δύο γκολ του Θουμπιμέντι και τον Γκιόκερες να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα έφτασαν πολύ εύκολα στο τρίτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα (έχουν μία ήττα από την Λίβερπουλ) και προσωρινά «έπιασαν» τους πρωταθλητές στην κορυφή της βαθμολογίας, με ματς περισσότερο.