Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συστήθηκε με αδιανόητη γκολάρα στους φίλους της Ντόρτμουντ

Μαγικό γκολ από τον νεαρό διεθνή Έλληνα εξτρέμ στο φιλικό της γερμανικής ομάδας με την Άρσεναλ
Reuters
Reuters/Matthew Childs
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Η Ντόρτμουντ έσπασε τα ταμεία της, προκειμένου να φέρει στη Γερμανία τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον νεαρό Έλληνα εξτρέμ να δείχνει με το “καλημέρα” την κλάση του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε φανέλα βασικού από τον προπονητή του στο δυνατό φιλικό της Ντόρτμουντ με την Άρσεναλ, με τον 18χρονο άσο να χρειάζεται μόλις 29 λεπτά για να συστηθεί στους Γερμανούς φιλάθλους.

Το νέο διαμάντι των Βεστφαλών “χάζεψε” την άμυνα των πρωταθλητών Αγγλίας και έγραψε το 2-0 για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας κουβάλησε την μπάλα, πάτησε την περιοχή της Άρσεναλ, έφερε την μπάλα στο αριστερό και νίκησε με αδιανόητη εκτέλεση τον Κεπά.

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Αθλητικά
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