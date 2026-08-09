Αθλητικά

Αγκαλιά Τζόλη με Καρέτσα πριν το Άρσεναλ – Ντόρτμουντ

Στην ενδεκάδα των ομάδων τους οι δύο Έλληνες εξτρέμ στο φιλικό παιχνίδι του Emirates Cup
Τζόλης και Καρέτσας
Τζόλης και Καρέτσας σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδας / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Ντόρτμουντ σε φιλική αναμέτρηση και ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε αντίπαλος με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αφού αμφότεροι αγωνίστηκαν βασικοί στο ματς.

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσνταντίνος Καρέτσας συναντήθηκαν μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο πριν τη σέντρα του αγώνα και μία αγκαλιά τους έγινε κοινή ανάρτηση από την Άρσεναλ και τη Ντόρτμουντ στα social media, με την εξής λεζάντα: “Δύο από τους καλύτερους της Ελλάδας”.

Οι δύο Έλληνες μεσοεπιθετικοί διατηρούν πολύ στενές φιλικές σχέσεις από την κοινή παρουσία τους στο Βέλγιο, αλλά αμφότεροι μετακόμισαν φέτος το καλοκαίρι, με τις μετεγγραφές τους σε Αγγλία και Γερμανία αντίστοιχα.

Οι δύο Έλληνες εξτρέμ έκαναν “άλμα” στην καριέρα τους και θέλουν πια να καθιερωθούν σε Άρσεναλ και Ντόρτμουντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
90
79
78
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo