Αγκαλιά Τζόλη με Καρέτσα πριν το Άρσεναλ – Ντόρτμουντ

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Ντόρτμουντ σε φιλική αναμέτρηση και ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε αντίπαλος με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αφού αμφότεροι αγωνίστηκαν βασικοί στο ματς.

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσνταντίνος Καρέτσας συναντήθηκαν μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο πριν τη σέντρα του αγώνα και μία αγκαλιά τους έγινε κοινή ανάρτηση από την Άρσεναλ και τη Ντόρτμουντ στα social media, με την εξής λεζάντα: “Δύο από τους καλύτερους της Ελλάδας”.

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Οι δύο Έλληνες μεσοεπιθετικοί διατηρούν πολύ στενές φιλικές σχέσεις από την κοινή παρουσία τους στο Βέλγιο, αλλά αμφότεροι μετακόμισαν φέτος το καλοκαίρι, με τις μετεγγραφές τους σε Αγγλία και Γερμανία αντίστοιχα.

Οι δύο Έλληνες εξτρέμ έκαναν “άλμα” στην καριέρα τους και θέλουν πια να καθιερωθούν σε Άρσεναλ και Ντόρτμουντ.