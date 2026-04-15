Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 0-0: Η πρόκριση των Λονδρέζων στα ημιτελικά του Champions League κρίθηκε στη Λισαβόνα

Ένα ματς που θα ξεχαστεί ακόμα και από τους φίλους της ίδιας της Άρσεναλ. Οι “κανονιέρηδες” δεν έπιασαν καλή απόδοση μέσα στο Λονδίνο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε για καλύτερή της στιγμή ένα δοκάρι και το 0-0 του “Emirates” σε συνδυασμό με το “διπλό” της ομάδας του Αρτέτα στο πρώτο ματς (0-1), τους έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League. Δοκάρι και οι γηπεδούχοι στα τελευταία λεπτά.

Η Άρσεναλ επέστρεψε έτσι σε ημιτελικά του Champions League μετά τη σεζόν σεζόν 2008–09 και θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, για μια θέση στον τελικό του Βουκουρεστίου.

Η Άρσεναλ μπήκε στο ματς, πιέζοντας για ένα γρήγορο γκολ, κερδίζοντας μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήταν όμως αυτή που απείλησε πρώτη τα αντίπαλα καρέ. Ο Χιούλμαντ έκλεψε στο κέντρο, άνοιξε δεξιά στον Μορίτα, κι εκείνος πλάσαρε με το αριστερά, αλλά αστόχησε για λίγο. Στην κόντρα, ο Γκιόκερες έκανε το σουτ, από το ύψος της περιοχής και η μπάλα πέρασε άουτ, στην πρώτη αξιόλογη στιγμή των γηπεδούχων.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε στιγμές που δέχθηκε πίεση από την Άρσεναλ, αλλά τη διαχειρίστηκε χωρίς πανικό. Οι Λονδρεζει δεν ικανοποίησαν τους οπαδούς τους, προκαλώντας μικρή γκρίνια στην εξέδρα. Μάλιστα, η κορυφαία φάση του ματς στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στο 43΄από τους φιλοξενούμενους. Ο Αραούχο έκανε πολύ καλή σέντρα από τα αριστερά, βρήκε τον Κάταμο ο οποίος με μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Η Άρσεναλ ήταν “φλύαρη” και στα πρώτα λεπτά της επανάληψης και είδε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να έχει ένα καλό σουτ με τον Αραούχο στο 48′. Οι γηπεδούχοι όμως έκαναν κάποια καλά σουτ στη συνέχεια, που ανέβασαν το ηθικό τους, με τον Μαντουέκε να παίρνει επιθετικές προσπάθειες, αλλά να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 63′.

Το ματς βρήκε καλύτερο ρυθμό στη συνέχεια, με τις δυο ομάδες να παίζουν πιο ανοικτά και επιθετικά, αλλά να μην απειλούν την αντίπαλη εστία. Στην μοναδική της καλή στιγμή στο ματς, η Άρσεναλ είχε δοκάρι σε κοντινή κεφαλιά του Τροσάρντ (84′).

Στις καθυστερήσεις, όμως, λίγο έλειψε να δεχθεί σοκ, με το σουτ του Σιμόες να στέλνει την μπάλα να περάσει δίπλα από το δοκάρι του Ράγια.