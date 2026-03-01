Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1: Μεγάλη νίκη τίτλου για τους «κανονιέρηδες» στο ντέρμπι του Λονδίνου

Η Άρσεναλ κέρδισε 2-1 την Τσέλσι στο «Emirates» στο ντέρμπι του Λονδίνου και ξέφυγε ξανά στους πέντε βαθμούς από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι στη βαθμολογία της Premier League.

Ο Σαλιμπά με κεφαλιά στο 21′ έκανε το 1-0 για την Άρσεναλ στο παιχνίδι με την Τσέλσι, εκμεταλλευόμενος την κεφαλιά πάσα του Γκάμπριελ. Στις καθυστερήσεις του αγώνα οι μπλε έφεραν στα ίσα την αναμέτρηση με αυτογκόλ του Χινκαπιέ.

Ο Τίμπερ στο 67′ μετά από εκτέλεση κόρνερ του πήρε τρομερή κεφαλιά και χάρισε μία τεράστια νίκη στην ομάδα του Αρτέτα που την έστειλε στο +5 από τη Σίτι.

Η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες στο 70′ μετά από δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πέδρο Νέτο και αυτό ουσιαστικά «έκοψε» τα πόδια των παικτών του Ροσένιορ.

Η Άρσεναλ παρέμεινε πρώτη στην Premier League με 64 βαθμούς, ενώ η Τσέλσι είναι στην έκτη θέση με 45 βαθμούς.