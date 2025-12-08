Αρχηγική ομιλία Ζίβκοβιτς πριν το ΠΑΟΚ – Άρης: «Θα τους καταστρέψουμε»

Ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής με 3-1 από το ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα για τη 13η αγωνιστική της Super League, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να είναι πρωταγωνιστής στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα αποδυτήρια.

Πριν βγάλει τις δύο ασίστ του στο ΠΑΟΚ – Άρης, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υπηρέτησε απόλυτα και το ρόλο του ως αρχηγός του “δικεφάλου του Βορρά”, με μία αρχηγική ομιλία στα αποδυτήρια, πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε έτσι το σχετικό video, στο οποίο ο Σέρβος εξτρέμ ακούγεται να λέει τα εξής: «Θα τους… καταστρέψουμε, θα πιέσουμε, θα αμυνθούμε και θα επιτεθούμε όλοι μαζί σαν… οικογένεια. Σαν ομάδα. Είμαστε ένα δυνατό γκρουπ παιδιά και θα το δείξουμε σήμερα μία ακόμα φορά. Αν δώσουμε το 200% των δυνατοτήτων μας στο γήπεδο, πιστέψτε με στο τέλος θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Πάμε να το απολαύσουμε και να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας».

Η ομιλία του Ζίβκοβιτς φάνηκε να έχει αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο.