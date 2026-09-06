Super League: Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τα άλλα τρία ματς της ημέρας

Με τον Ολυμπιακό να έχει γκελάρει στην έδρα του Βόλου και την ΑΕΚ να έχει πάρει άνετη νίκη κόντρα στον Άρη, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ΟΑΚΑ (21:30), με στόχο το “τρίποντο” στο ντέρμπι της Super League.

Σε περίπτωση “διπλού”, ο ΠΑΟΚ θα περάσει μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, ενώ σε περίπτωση νίκης του, ο Παναθηναϊκός θα πιάσει τους Θεσσαλονικείς στο βαθμολογικό πίνακα και θα… βλέπει την πρώτη θέση, μιας και χρωστάει ένα ματς.

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Πέρα από το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η 3η αγωνιστική έχει άλλα τρία ματς την Κυριακή (06.09.2026). Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 19:00, με τον Ατρόμητο να υποδέχεται την Καλαμάτα και τις δυο ομάδες να ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Μισή ώρα μετά, ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί την Κηφισιά και θέλει να επιστρέψει στα “τρίποντα” στη Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν είναι όμως εύκολος αντίπαλος, κάτι που το έδειξε και κόντρα στην ΑΕΚ (1-1 την περασμένη αγωνιστική στη Λεωφόρο).

Τέλος, στις 20:00, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό. Αντίθετοι… δρόμοι για τις δυο ομάδες, με τους γηπεδούχους να “μετράνε” δυο ήττες τις πρώτες αγωνιστικές και την ομάδα του Αγρινίου να έχει εντυπωσιάσει, κάνοντας το απόλυτο 2/2.

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Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα (07/09/26) με το ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή στο “Θ. Κολοκοτρώνης”.

Αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Κυριακή (06/09)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Η βαθμολογία της Super League

ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Παναθηναϊκός 3* ΟΦΗ 3 Ηρακλής 1 Bόλος 2 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας Τρίπολης 0 Λεβαδειακός 0

*Έχει αναβληθεί το μεταξύ τους παιχνίδι στην πρεμιέρα

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο (12/09)

19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Κυριακή (13/09)

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός