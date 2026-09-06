Πινέδα σε Αλμέιδα: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια απ’ ό,τι με τη γυναίκα μου»

Η Μοντερέι βρίσκεται στον τελικό του League Cup στο Μεξικό, με τους Ματίας Αλμέιδα και Ορμπελίν Πινέδα να παραχωρούν δηλώσεις και τον 30χρονο χαφ να έχει διάθεση για καλαμπούρι.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό της Μοντερέι με την Ταλούκα, οι Αλμέιδα και Πινέδα απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αναπόφευκτα, η προσοχή αναπόφευκτα στην ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί ο Αργεντινός τεχνικός με τον μεξικανό ποδοσφαιριστή.

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«Με τον Αλμέιδα είμαι περισσότερα χρόνια απ’ ό,τι με τη γυναίκα μου» τόνισε ο Ορμπελίν Πινέδα. Οι δυο τους συνεργάζονται πλέον για τρίτη φορά στην καριέρα τους, έχοντας συνυπάρξει προηγουμένως σε Τσίβας και ΑΕΚ

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Αλμέιδα, ο οποίος στάθηκε στο γεγονός ότι έχει προπονήσει τον Πινέδα σε περισσότερα από 200 παιχνίδια: «Είναι αυθεντικός, ευγενικός, ταπεινός και ένας σπουδαίος παίκτης. Όποιος τον είδε να προπονείται στα 13 του, σίγουρα θα δει ακόμα το ίδιο ταλέντο, δεδομένου του πόσους τίτλους έχει κερδίσει.

#FuriaDeportiva



Matías Almeyda mencionó que Orbelín Pineda es el jugador que más ha dirigido en su carrera.



Entre risas, el jugador bromeó diciendo que ha pasado más tiempo con Matías que con su propia esposa. #OrbelinPineda #Almeyda #Rayados pic.twitter.com/czsPfbHrWq — Furia Deportiva TUDN (@FuriaTUDN) September 6, 2026

Ο Τύπος δεν τον έχει εκτιμήσει όσο εγώ, δεδομένου ότι έχει επιλεγεί τρεις φορές ως ο καλύτερος παίκτης σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον παίρνω μαζί μου όπου μπορώ γιατί είναι ο καλύτερος… Αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο».