Άρχισε να κλωτσάει αντίπαλο στο κεφάλι μετά από φονικό τάκλιν που έκανε – Απίστευτης βιαιότητας σκηνικό σε αγώνα Futsal στη Βραζιλία

Ακόμα και το θρυλικό “τσεκούρι” της Γιουβέντους, Πάολο Μοντέρο, θα σκεφτόταν διπλά να βρεθεί κοντά της. Φυλακή θα έπρεπε να μπει μια παίκτρια της As Resenhas μετά από την βίαιη κίνησή της στο ματς κόντρα στην Projeto RDJ Esport Feminino, σε αγώνα Futsal στη Βραζιλία.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία Σεαρά της Βραζιλίας, στην πρεμιέρα του Δημοτικού Πρωταθλήματος Futsal Γυναικών του Εουζέμπιο, όταν μία παίκτρια της As Resenhas έχασε κάθε έλεγχο, έκανε ένα δολοφονικό τάκλιν σε αντίπαλό της και στη συνέχεια άρχισε να την κλωτσάει στο κεφάλι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαν να μην έφτασαν όλα αυτά, έριξε γροθιά και σε μια αντίπαλό της, που πήγε να της… ζητήσει τα ρέστα. Ακολούθησε μίνι σύρραξη με τους διαιτητές, τα μέλη των τεχνικών επιτελείων -άλλες παίκτριες- να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά.

Η αθλήτρια που δέχθηκε τις κλωτσιές διακομίστηκε σε νοσοκομειακή μονάδα της περιοχής, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και την ομάδα της, έλαβε εξιτήριο και αναρρώνει κατ’ οίκον, όπως επίσης η παίκτρια που δέχθηκε τη γροθιά.

ABSURDO! No futsal feminino do Eusébio (CE), uma jogadora caiu após uma falta e, já no chão, levou chutes na cabeça. A confusão paralisou a partida e revoltou o público. A atleta agressora foi suspensa por 5 anos de todas as competições da Liga. pic.twitter.com/PTE2Z7QhtR — coringapolitico (@coringapolitico) July 25, 2026

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αθλητικής Λίγκας του Εουζέμπιο εξέτασε το περιστατικό, αξιολογώντας το φύλλο αγώνα, την έκθεση της διαιτησίας, το βιντεοληπτικό υλικό και τις εξηγήσεις των εμπλεκομένων, προτού αποφασίσει την επιβολή πενταετούς αποκλεισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ομάδα As Resenhas αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα, ενώ επιβλήθηκαν και πρόσθετες πειθαρχικές κυρώσεις σε άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Η διοργανώτρια αρχή καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον αθλητισμό.