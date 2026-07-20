Ασέβεια από τους παίκτες της Αργεντινής – Γύρισαν την πλάτη τους στην Ισπανία κατά την απονομή του τροπαίου

Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησαν οι παίκτες της Αργεντινής κατά την απονομή του τροπαίου του Μουντιάλ στην Ισπανία.

Οι παίκτες της Αργεντινής γύρισαν την πλάτη τους στην Ισπανία, καθώς αυτή σήκωνε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια πράξη ασέβειας, η οποία σχολιάστηκε αρνητικά.

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Κατά την τελετή απονομής των μεταλλίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες της Ισπανίας έκαναν το γνωστό« πασίγιο» για να περάσουν από μέσα οι Αργεντίνοι και να ανέβουν στην εξέδρα. Είναι μια κίνηση τιμής και σεβασμού προς τον αντίπαλο που συνηθίζεται μετά τους τελικούς.

Όταν όμως ήρθε η σειρά της Ισπανίας να παραλάβει τα χρυσά μετάλλιά της και να σηκώσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες της Αργεντινής μετακινήθηκαν στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Και όχι μόνο αυτό, γύρισαν και επιδεικτικά την πλάτη τους σε μια εμφανής κίνηση ασέβειας.

The World Cup trophy presentation moment…



Trump handed the trophy to Spain and then stayed on stage like: “So… where do I stand now?”



A little awkward, but the champions got their moment. #WorldCupwithMicky #WorldCup pic.twitter.com/nkrbp2ptIi — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 19, 2026

Συνήθως ο ηττημένος παραμένει στο γήπεδο για να τιμήσει με αυτό τον τρόπο το νικητή. Οι παίκτες της Αργεντινής, όμως, μπορεί να παρέμειναν μέσα στο γήπεδο, ωστόσο είχαν γυρισμένες τις πλάτες τους και με αυτό τον τρόπο έδειξαν ότι δεν σεβάστηκαν τον αντίπαλό τους.

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Μπορεί το παιχνίδι να είχε νεύρα και ένταση, όμως κάτι τέτοιο δεν δικαιολογεί την πράξη τους, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το πνεύμα του αθλητισμού.