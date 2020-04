Ο Ματίας Ντε Λιχτ της Γιουβέντους τραγούδησε από το μπαλκόνι του το “Hey Jude” των Beatles, στους γείτονές του θέλοντας να τους φτιάξει το κέφι εν μέσω καραντίνας.

Κουράγιο στους γείτονές του με έναν ξεχωριστό τρόπο αποφάσισε να δώσει ο νεαρός σταρ της Γιουβέντους, Ματίας Ντε Λιχτ, ο οποίος όπως όλοι στην Ιταλία άλλωστε, παραμένει σε καραντίνα στο σπίτι του λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Αυτό πάντως δεν πτόησε τον Ολλανδό, ο οποίος βγήκε στο μπαλκόνι του και άρχισε να τραγουδάει την μεγάλη επιτυχία “Hey Jude” των Beatles, με έναν γείτονά του μάλιστα να τον ακούει και να σπεύδει να τον συνοδεύσει με το πιάνο του, σε μία όμορφη κατάσταση που απόλαυσε όλη η γειτονιά.

