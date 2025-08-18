Συμβαίνει τώρα:
«Ασπίδα» σε Γιάννη Αντετοκούνμπο από ΕΟΚ: Κακόβουλοι και κατευθυνόμενοι από παράκεντρα, κατασκεύασαν ανύπαρκτο θέμα

Η Ομοσπονδία απάντησε σε όσους έθεταν εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική μπάσκετ
(ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Πολλά γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα ματς προετοιμασίας της Εθνικής μπάσκετ. Μάλιστα, υπήρξαν μέχρι και δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο “Greek freak” ίσως να μην είναι διαθέσιμος ενόψει Eurobasket 2025.

Η ΕΟΚ… βγήκε μπροστά και απάντησε με “σκληρή γλώσσα” σε όλους αυτούς που έγραψαν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγη ώρα αφότου η ίδια η ομοσπονδία ενημέρωσε επίσημα πως ο σούπερ σταρ των Μπακς θα παίξει στο φιλικό της Τετάρτης (20.08.2025) με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ (20:00), η ΕΟΚ κάνει λόγο -χωρίς να κατονομάζει- για κακόβουλους που διέδιδαν ψεύδη και κατευθύνονται από παράκεντρα, θέλοντας να αποπροσανατολίσουν το κοινό και να πλήξουν την Εθνική ομάδα θέλοντας να μεταφέρουν την τοξικότητα και στις τάξεις της.

Η θέση της ΕΟΚ αναφέρει:

“Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από ‘παράκεντρα’ και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα.

Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ”.

