Η Τράμπζονσπορ των Ελλήνων έφθασε τις 10 νίκες σε 11 αγώνες στην Τουρκία και προελαύνει στην κορυφή του πρωταθλήματος, όντας πια στο +12 από τη δεύτερη Κόνιασπορ, έστω και με ματς λιγότερο.

Η ομάδα της Τραπεζούντας είχε για μία ακόμη φορά ως βασικό τον Μανώλη Σιώπη, ενώ ο Τάσος Μπακασέτας πέρασε στο ματς ως αλλαγή για να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Με δική του φοβερή ασίστ, ο Κορνέλιους ισοφάρισε σε 1-1 στο 51′, για να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 88′.

Η Τράμπζονσπορ επικράτησε έτσι με 2-1 και έκανε ένα ακόμη “βήμα” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Τουρκία.

Andreas Cornelius is on fire!🔥



3rd game in a row where he scores.✅#DanskerDong #Superlig #Trabzonspor #fcklivepic.twitter.com/67Udal9HIe