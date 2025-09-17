Ασταμάτητος ο Ευθύμης Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία: Δύο γκολ κόντρα στην Αλ Μπουκαρίγια

Ο Ευθύμης Κουλούρης συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις και στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ουλά.

Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι ασταμάτητος και με την Αλ Ουλά, σημειώνοντας δύο γκολ στο παιχνίδι με την Αλ Μπουκαρίγια.

Ο 29χρονος Έλληνας επιθετικός σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ στον πρώτο αγώνα απέναντι στην Αλ Γουέχντα, ενώ στην αναμέτρηση με την Αλ Μπουκαρίγια σκόραρε τα δύο από τρία τέρματα της ομάδας του (3-0).

Ο Ευθύμης Κουλούρης παραμένει “καυτός”, μετά από μία εκπληκτική χρονιά που έκανε με την Πογκόν στην Πολωνία.