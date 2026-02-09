Αθλητικά

Ασταμάτητος ο Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία: Έδωσε τη νίκη στην Αλ Ούλα με το 16ο φετινό του γκολ

Η Αλ Ούλα κέρδισε 1-0 την Αλ Μπατίν εκτός έδρας χάρη στον Έλληνα επιθετικό
Ο Κουλούρης
Ο Κουλούρης πανηγυρίζει το γκολ του

Ο Ευθύμης Κουλούρης συνεχίζει να διαπρέπει στη Β’ Εθνική της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Ούλα, καθώς πέτυχε ακόμα ένα γκολ στη νίκη με 1-0 στην έδρα της Αλ Μπατίν.

Η Αλ Ούλα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας της Β’ Εθνικής της Σαουδικής Αραβίας, έχοντας απόσταση τριών βαθμών από τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στην Ά Εθνική. Ο Κουλούρης είναι στην 4η θέση του πίνακα των σκόρερ με 16 γκολ και 2 ασίστ.

 

Ο Κουλούρης το απόγευμα της Δευτέρας (09/02/26) χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, χάρη σε ψύχραιμο κοντινό πλασέ στο 42′, μετά από παράλληλα πάσα του Μίκαελ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
99
74
72
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo