Ασταμάτητος ο Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία: Έδωσε τη νίκη στην Αλ Ούλα με το 16ο φετινό του γκολ

Ο Ευθύμης Κουλούρης συνεχίζει να διαπρέπει στη Β’ Εθνική της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Ούλα, καθώς πέτυχε ακόμα ένα γκολ στη νίκη με 1-0 στην έδρα της Αλ Μπατίν.

Η Αλ Ούλα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας της Β’ Εθνικής της Σαουδικής Αραβίας, έχοντας απόσταση τριών βαθμών από τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στην Ά Εθνική. Ο Κουλούρης είναι στην 4η θέση του πίνακα των σκόρερ με 16 γκολ και 2 ασίστ.

بصناعة ميشيل .. القناص كولوريس يسجل الهدف الأول للنمور العربية #العلا_الباطن https://t.co/mdI424h1FH pic.twitter.com/x7qCMQJUAz — نادي العلا | AlUla Club (@AlUlaclub) February 9, 2026

Ο Κουλούρης το απόγευμα της Δευτέρας (09/02/26) χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, χάρη σε ψύχραιμο κοντινό πλασέ στο 42′, μετά από παράλληλα πάσα του Μίκαελ.