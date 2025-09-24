Συμβαίνει τώρα:
Αστέρας – Ολυμπιακός 1-2 Τελικό: Διπλό και πρώτη νίκη για τους Πειραιώτες στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός έκανε... σεφτέ στο Κύπελλο Ελλάδας
Μονομαχία στο Αστέρας - Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδας
2η αγωνιστική
1 - 2
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο Αστέρας - Ολυμπιακός / EUROKINISSI

Ο περσινός τροπαιούχος Ολυμπιακός, νίκησε με 2-1 εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη σε δύο γκολ του Ταρεμί. Στις καθυστερήσεις μείωσε ο Εμμανουηλίδης για τους Αρκάδες.

18:57 | 24.09.2025

Ο Ολυμπιακός βρήκε νωρίς δύο γκολ και ο Αστέρας μείωσε αργά στο ματς, με αποτέλεσμα το 2-1 να έρθει εύκολα για τους Πειραιώτες στην πρεμιέρα τους στο Κύπελλο Ελλάδας.

18:56 | 24.09.2025
Τέλος στο ματς!
18:55 | 24.09.2025
90+3'

Ο Εμμανουηλίδης αυτή τη φορά κατάφερε να βρει δίχτυα, με τον Πασχαλάκη να έχει κακή αντίδραση στο σουτ του

18:54 | 24.09.2025
Γκολ ο Αστέρας!
18:53 | 24.09.2025

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

18:53 | 24.09.2025

Έντονη διαμαρτυρία του Ποντένσε για ένα φάουλ, με τον ίδιο να δέχεται την κίτρινη κάρτα του διαιτητή

18:45 | 24.09.2025
Τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ο Γκιοκίνι βρέθηκε σε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά δοκίμασε να "κρεμάσει" τον Πασχαλάκη και αστόχησε

18:43 | 24.09.2025
84'

Από φάουλ του Καλτσά, ο Αλάγκμπε πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα και αστόχησε

18:38 | 24.09.2025
82'
Τριπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Από ενέργεια του Ποντένσε από δεξιά, ο Ελ Κααμπί σε τρεις περιπτώσεις κατάφερε να σουτάρει, με τα δύο πρώτα σουτ να κοντράρουν και το τρίτο να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

18:32 | 24.09.2025
75'
Ένταση στην Τρίπολη!

Οι παίκτες των δύο ομάδων έγιναν ένα... κουβάρι μπροστά από την εστία του Αστέρα, με τον Μάνσα να δέχεται κίτρινη κάρτα

18:28 | 24.09.2025
18:27 | 24.09.2025
67'
Νέα χαμένη ευκαιρία του Αστέρα!

Ο Εμμανουηλίδης βρέθηκε για τρίτη φορά σε θέση βολής από αριστερά, με το σουτ του να κοντράρεται όμως την τελευταία στιγμή

18:25 | 24.09.2025
65'
Απειλεί ξανά ο Αστέρας!

Μακρινό σουτ του Αλμύρα από αριστερά, η μπάλα λίγο άουτ

18:18 | 24.09.2025
63'
Νέα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ο Εμμανουηλίδης και πάλι βρέθηκε σε απόλυτα πλεονεκτική θέση, αλλά κατάφερε να πλασάρει πάνω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού από κοντά.

18:15 | 24.09.2025
56'
Χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ο Εμμανουηλίδης βγήκε απέναντι από τον Πασχαλάκη, αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει τον Αστέρα στο ματς.

18:14 | 24.09.2025
53'

Μικρή διακοπή στο ματς για έναν τραυματισμό του Καμπελά στο πρόσωπο

18:08 | 24.09.2025
49'

Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο του Ολυμπιακού, που έκοψε μία αντεπίθεση

18:06 | 24.09.2025
47'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γιαζίτσι πλάσαρε υπό καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή του Αστέρα, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα των Αρκάδων.

17:51 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
17:50 | 24.09.2025

Ο Ολυμπιακός βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς με τον Ταρεμί και στη συνέχεια ήλεγξε εύκολα το παιχνίδι με τον Αστέρα, για να μείνει το 2-0 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

17:48 | 24.09.2025
Ημίχρονο στην Τρίπολη!
17:44 | 24.09.2025

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχουμε νέα διακοπή γιατί ο Καλογερόπουλος φαίνεται να πονάει

17:42 | 24.09.2025
42'

Στο έδαφος ο Καλογερόπουλος μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου

17:33 | 24.09.2025

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά τα δύο γκολ του Ολυμπιακού, με τον Αστέρα να μην απειλεί ιδιαίτερα και τους Πειραιώτες να είναι πλέον... φλύαροι στην επίθεση.

17:32 | 24.09.2025
Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού!
17:29 | 24.09.2025
30'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ωραίο γύρισμα από δεξιά για τον Αστέρα, με τον Χαραλαμπόγλου να βάζει την προβολή, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ

17:27 | 24.09.2025
Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού!
17:26 | 24.09.2025
25'

Ο Ολυμπιακός έχει αιφνιδιάσει απόλυτα τον Αστέρα Τρίπολης και πήρε από νωρίς προβάδισμα νίκης, με τους Αρκάδες να ψάχνουν αντίδραση πριν το ημίχρονο.

17:19 | 24.09.2025
18'

Από ωραία ενέργεια από αριστερά, ο Γιαζίτσι έκανε το κοντρόλ στην περιοχή και ο Ταρεμί "πυροβόλησε" για το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το 2-0 του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα

17:14 | 24.09.2025
Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό!
17:14 | 24.09.2025
13'

Ο Ταρεμί ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε εύκολα για το 1-0 του Ολυμπιακού στην Τρίπολη

17:14 | 24.09.2025
Γκολ για τον Ολυμπιακό!
17:11 | 24.09.2025

Ο Ταρεμί δέχθηκε ένα σπρώξιμο στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε αμέσως τη βούλα του πέναλτι

17:10 | 24.09.2025
9'
Πέναλτι για τον Ολυμπιακό!
17:07 | 24.09.2025

Ανοιχτό ματς στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας

17:04 | 24.09.2025
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

 

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης - Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο - Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Πομόνης - Μπαρτόλο,Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης - Μπιανκόν, Μάνσα, Καλογερόπουλος, Μπρούνο - Γκαρθία, Νασιμέντο - Καμπελά, Γιαζίτζι, Πνευμονίδης - Ταρέμι

 

17:04 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:03 | 24.09.2025

Δεύτερη αγωνιστική στη League Phase, που ξεκίνησε φέτος, με τον Ολυμπιακό να δίνει όμως το πρώτο παιχνίδι και τον Αστέρα να έχει ήδη μία ισοπαλία με την Κηφισιά.

17:03 | 24.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κύπελλο Ελλάδας.

16:59 | 24.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
