Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Επικίνδυνη εκτός έδρας δοκιμασία για την Ένωση

Η 18η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει επικίνδυνη έξοδο για την πρωτοπόρο η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει το βράδυ (25/1/2026, 19:30, Novasports) τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Στην παραδοσιακά δύσκολη έδρα του Αστέρα, η ΑΕΚ χρειάζεται το διπλό που θα τη διατηρήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θα της εκτοξεύσει την ψυχολογία μετά και τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η Ένωση δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, αφού θα λείψουν μονάχα ο τιμωρημένος Γκατσίνοβιτς και ο τραυματίας Περέιρα, ενώ θα έχει και 2.000 φίλους της στις εξέδρες.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας Τρίπολης, με τον Μίλαν Ράσταβατς πλέον στον πάγκο του, θα προσπαθήσει να τερματίσει το αρνητικό σερί έξι ηττών από την ΑΕΚ.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Γιαμπλόνσκι και Τσίκο (που αποβλήθηκαν με τον ΟΦΗ) και τον Αλάγκμπε (που είχε δηλωθεί προ καιρού να εκτίσει για κίτρινες κάρτες στο συγκεκριμένο ματς).

Αντίθετα μπορούν να υπολογίζουν και πάλι στον Έντερ Γκονθάλεθ, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και στον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη, που αποκτήθηκε από την ΑΕΛ Novibet.