Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Με οπαδούς στο πλευρό της η Ένωση

Περίπου 1.600 οπαδοί της ΑΕΚ θα βρεθούν στην Τρίπολη
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν μπροστά στους οπαδούς (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα Τρίπολης στην 4η αγωνιστική της Super League (13/09/26, 19:00 Live από το Newsit.gr), με περίπου 1.600 οπαδούς της να δίνουν το “παρών” στο γήπεδο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Μετά τις μεγάλες νίκες επί Άρη και ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ έχει “ζεστάνει” ακόμη περισσότερο τους οπαδούς της και έτσι, αναμένεται να δημιουργήσουν με τη σειρά τους, “καυτή” ατμόσφαιρα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η Ένωση εξασφάλισε εισιτήρια για το ματς, παρά το γεγονός ότι γίνονται ακόμη έργα στο γήπεδο των Αρκάδων και οι περίπου 1.600 οπαδοί της Ένωσης θα πάρουν θέση στο ένα από τα δύο πέταλα της εξέδρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
119
104
101
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo