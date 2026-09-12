Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Με οπαδούς στο πλευρό της η Ένωση

Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα Τρίπολης στην 4η αγωνιστική της Super League (13/09/26, 19:00 Live από το Newsit.gr), με περίπου 1.600 οπαδούς της να δίνουν το “παρών” στο γήπεδο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Μετά τις μεγάλες νίκες επί Άρη και ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ έχει “ζεστάνει” ακόμη περισσότερο τους οπαδούς της και έτσι, αναμένεται να δημιουργήσουν με τη σειρά τους, “καυτή” ατμόσφαιρα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η Ένωση εξασφάλισε εισιτήρια για το ματς, παρά το γεγονός ότι γίνονται ακόμη έργα στο γήπεδο των Αρκάδων και οι περίπου 1.600 οπαδοί της Ένωσης θα πάρουν θέση στο ένα από τα δύο πέταλα της εξέδρας.