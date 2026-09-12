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Αθλητικά

Αναβιώνει ο τελικός Σαπεκοένσε – Ατλέτικο Νασιονάλ δέκα χρόνια μετά την τραγωδία

Σαπεκοένσε και Ατλέτικο Νασιονάλ θα τιμήσουν τους 71 νεκρούς του αεροπορικού δυστυχήματος του 2016
Οι παίκτες της Σαπεκοένσε
Οι παίκτες της Σαπεκοένσε πανηγυρίζουν μπροστά στους οπαδούς / Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia
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Σπουδαία φιλική αναμέτρηση ανακοινώθηκε στη Βραζιλία, με τη Σαπεκοένσε να αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Νασιονάλ στις 26 Σεπτεμβρίου στην Κολομβία, για την επέτειο των 10 ετών από το φρικτό δυστύχημα του 2016.

Στις 28 Νοεμβρίου 2016, η αποστολή της Σαπεκοένσε ταξίδευε για τον πρώτο τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα, όταν το αεροπλάνο έμεινε από καύσιμα και συνετρίβη σε μια πλαγιά 18 χλμ. από το αεροδρόμιο, Χοσέ Μαρία Κόρδοβα, σκοτώνοντας 71 ανθρώπους, ποδοσφαιριστές, προπονητές, προσωπικό και δημοσιογράφους.

Οι τελικοί δεν έγιναν έτσι ποτέ, με την Ατλέτικο Νασιονάλ να ζητάει να δοθεί ο τίτλος στους Βραζιλιάνους, όπως και έγινε, δημιουργώντας και μία σύνδεση ζωής ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Σαπεκοένσε και Ατλέτικο Νασιονάλ θα επιστρέψουν έτσι στο γήπεδο, για ένα φιλικό αγώνα στο στάδιο «Ατανάσιο Τζιραντότ», ώστε να τιμηθούν οι αδικοχαμένοι άνθρωποι της ομάδας της Βραζιλίας, λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 ετών από το τραγικό δυστύχημα.

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