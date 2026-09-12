Ολυμπιακός: Παπανικολάου, Μοντέρο και ΜακΙντάιρ επισκέφτηκαν την Παιδοογκολογική Μονάδα της Λευκωσίας

Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη συμμετοχή του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο με επίσκεψη στο Μακάριο Νοσοκομείο της Λευκωσίας το πρωί του Σαββάτου (12.09.2026). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο παιδοογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου, μοιράζοντάς τους δώρα και χαρά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ “… συνοδευόμενοι από τον πατέρα του Νεόφυτου Χανδριώτη, Δημήτρη, έφτασαν το πρωί στο νοσοκομείο, συνομίλησαν με τα παιδιά, τους γονείς, τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό του Μακάρειου και έδωσαν σε όλους δώρα που είχαν φέρει μαζί τους από την Αθήνα.

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Ο ιερός σκοπός του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» είναι αυτός που φέρνει κοντά κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης κάθε χρόνο και ο οργανισμός του Ολυμπιακού βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του Νεόφυτου και σε κάθε παιδί που μάχεται.

Οι αθλητές μας μοίρασαν δώρα, συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν με παιδιά και γονείς που δίνουν τη δική τους μάχη, αλλά και με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Η αντιπροσωπεία των παικτών των Πρωταθλητών Ευρώπης φωτογραφήθηκε με τους μικρούς ήρωες και υπέγραψε αυτόγραφα σε αυτούς και τις οικογένειές τους, στέλνοντας τις ευχές όλης της ομάδας για τη συνέχεια της προσπάθειάς τους”.