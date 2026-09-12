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Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η παρακάμερα του «τριφυλλιού» με την αποθέωση στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Κεντρικό πρόσωπο στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ήταν ο... νέος προπονητής του «τριφυλλιού»
Ομπράντοβιτς
Πανό για τον Ομπράντοβιτς στη Ρόδο (ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο φιλικό παιχνίδι της σεζόν, επικρατώντας με 78-56 της ΑΕΚ, στο δεύτερο τουρνουά International Tournament Rhodes 2026, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του ως προπονητής του “τριφυλλιού”.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε την τιμητική του στο ματς με την ΑΕΚ, αφού αποθεώθηκε από τους οπαδούς των “πρασίνων”, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι έτσι ο πρωταγωνιστικής και στην παρακάμερα του αγώνα από το CLUB1908.

Στο νέο video που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media, φαίνονται όλα όσα έγιναν στο περιθώριο του πρώτου αγώνα της χρόνιας, με highlights από το παρκέ, αλλά και από τον πάγκο και την κερκίδα.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει σήμερα νέο φιλικό με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

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