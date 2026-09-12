Σάσα Βεζένκοφ: Με Κέντρικ Ναν η καλύτερη 5άδα του για το Fantasy Challenge της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια, ο κορυφαίος παίκτης στο Fantasy Challenge της Euroleague και κλήθηκε έτσι να επιλέξει τη δική του 5άδα για το διαγωνισμό της διοργάνωσης.

Σε ένα νέο video της Euroleague στα social media, ο Σάσα Βεζένκοφ φαίνεται να επιλέγει τη δική του καλύτερη 5άδα για το Fantasy Challenge, επιλέγοντας τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ επέλεξε κατά σειρά τους Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Βεζένκοφ είναι φέτος ο πιο “ακριβός” παίκτης στο ξεκίνημα του Fantasy Challenge της Euroleague.