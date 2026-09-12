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Αθλητικά

Σάσα Βεζένκοφ: Με Κέντρικ Ναν η καλύτερη 5άδα του για το Fantasy Challenge της Euroleague

Ναν, Μπράιαντ, Χορντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, στην καλύτερη 5άδα του ηγέτη του Ολυμπιακού
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ σε αγώνα του Ολυμπιακού / EUROKINISSI
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Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια, ο κορυφαίος παίκτης στο Fantasy Challenge της Euroleague και κλήθηκε έτσι να επιλέξει τη δική του 5άδα για το διαγωνισμό της διοργάνωσης.

Σε ένα νέο video της Euroleague στα social media, ο Σάσα Βεζένκοφ φαίνεται να επιλέγει τη δική του καλύτερη 5άδα για το Fantasy Challenge, επιλέγοντας τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ επέλεξε κατά σειρά τους Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Βεζένκοφ είναι φέτος ο πιο “ακριβός” παίκτης στο ξεκίνημα του Fantasy Challenge της Euroleague.

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