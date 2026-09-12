Ο Παναθηναϊκός έφθασε σε προφορική συμφωνία με τη Ρόμα για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά σε μία ακόμη σημαντική μετεγγραφική κίνηση, αφού έφθασε σε προφορική συμφωνία με τη Ρόμα για τον 24χρονο αριστερό μπακ, Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να μην έχει ξεκινήσει ακόμη προπονήσεις λόγω τραυματισμών, ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε την αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ του στο αριστερό άκρο της άμυνας και βρήκε την ευκαιρία με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρόμα.

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Η ιταλική ομάδα είχε αρχικά πολύ υψηλές απαιτήσεις για τον διεθνή μπακ, αλλά όσο περνούσε ο καιρός έγινε πιο διαλλακτική και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να συμφωνήσει μαζί της προφορικά, για το δανεισμό του παίκτη, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν έκανε πέρυσι εξαιρετική σεζόν με την Αϊντχόφεν στην Ολλανδία, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και αγωνίστηκε στο Champions League, αλλά επέστρεψε στη Ρόμα μετά το τέλος του δανεισμού του και πλέον όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους “πράσινους”.

Ο Μαροκινός μπακ ήταν βασικός και με το Μαρόκο στο πρόσφατο Μουντιάλ, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμος να βρει στον Παναθηναϊκό τους συμπαίκτες του στην εθνική, Λούζα και Ουναΐ.

Αναμένεται μάλιστα μέσα στην ημέρα (σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026) στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.