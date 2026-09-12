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Παναθηναϊκός: Ξεπέρασαν τις 16.000 τα εισιτήρια διαρκείας για το ΟΑΚΑ

Συνεχίζεται η κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν και έχει “ζεστάνει” τους οπαδούς του, οι οποίοι και συνεχίζουν να αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας για το ΟΑΚΑ, με τον αριθμό τους να ξεπερνάει πλέον τις 16.000.

Παρά το γεγονός ότι η αγωνιστική περίοδος 2026-27 βρίσκεται σε εξέλιξη, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αυξάνουν τις… κλεισμένες θέσεις στο ΟΑΚΑ, με πάνω από 16.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής από την “πράσινη” ΠΑΕ.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της φετινής σεζόν συνδέεται πάντως και με την επόμενη, αφού θα δώσει προτεραιότητα για τις κάρτες της επόμενης σεζόν, η οποία και αναμένεται να βρει την ομάδα στο νέο της γήπεδο στο Βοτανικό.

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Αθλητικά
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