Euroleague: Κανονικά στο Άμπου Ντάμπι το Super Cup που θα συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε δημιουργήσει ακόμη και σενάρια για ακύρωση του πρώτου Super Cup της Euroleague, στο οποίο είναι να συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός, αλλά η διοργανώτρια αρχή διέψευσε τις φήμες.
Με νέα της ανάρτηση στα social media, η Euroleague προανήγγειλε τη διεξαγωγή του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια του διημέρου 18-19 Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει αρχικά τη Φενέρμπαχτσε.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα βρεθούν απέναντι στην τουρκική ομάδα, την Παρασκευή 19 Αυγούστου στις 17:00, με το νικητή να αντιμετωπίζει το νικητή του Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης, μία ημέρα αργότερα.
Το πρόγραμμα του Super Cup
18 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
19 Σεπτεμβρίου
Μικρός τελικός (17:00)
Τελικός (20:00)