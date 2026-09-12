Euroleague: Κανονικά στο Άμπου Ντάμπι το Super Cup που θα συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε δημιουργήσει ακόμη και σενάρια για ακύρωση του πρώτου Super Cup της Euroleague, στο οποίο είναι να συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός, αλλά η διοργανώτρια αρχή διέψευσε τις φήμες.

Με νέα της ανάρτηση στα social media, η Euroleague προανήγγειλε τη διεξαγωγή του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια του διημέρου 18-19 Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει αρχικά τη Φενέρμπαχτσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα βρεθούν απέναντι στην τουρκική ομάδα, την Παρασκευή 19 Αυγούστου στις 17:00, με το νικητή να αντιμετωπίζει το νικητή του Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης, μία ημέρα αργότερα.

Το πρόγραμμα του Super Cup

18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός (17:00)

Τελικός (20:00)