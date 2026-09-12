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Παναθηναϊκός: Δανεικός με οψιόν αγοράς ο Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρόμα

Τι προβλέπει το deal του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα για τον «Μουντιαλικό» μπακ
Ο Σαλάχ Εντίν
Ο Σαλάχ Εντίν σε αγώνα του Μουντιάλ με το Μαρόκο / Photo by: Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images
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Ο Παναθηναϊκός έφθασε σε ένα φοβερό deal με τη Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, αφού θα πάρει ως δανεικό τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, έχοντας οψιόν για την αγορά του το καλοκαίρι του 2027.

Μπορεί ακόμη να μην έχουν γίνει γνωστά τα ποσά της μετεγγραφής, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να έχει στο χέρι του το μέλλον του Ανάς Σαλάχ Εντίν, αποφασίζοντας ο ίδιος για τη μετεγγραφή του από τη Ρόμα.

Κι αυτό γιατί η συμφωνία των δύο πλευρών φαίνεται ότι δεν έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς, με τους “πράσινους” να αποφασίζουν αν θέλουν να αγοράσουν τον 24χρονο διεθνή Μαροκινό μπακ το επόμενο καλοκαίρι, έχοντας όμως δεδομένη συμφωνία με τον παίκτη, για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν αναμένεται πια στην Ελλάδα μέσα στην ημέρα (12/09/26), για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

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