Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα – Μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του

Ο Κέντρικ Ναν τραυματίστηκε λίγο πριν την εκκίνηση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, κάνοντας ατομικές προπονήσεις στις ΗΠΑ, για να διατηρηθεί σε φόρμα.

Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και παρέμεινε στις ΗΠΑ, ξεκινώντας εκεί την αποθεραπεία του, έχοντας περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ωστόσο, ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έχει μπει στον δρόμο της αγωνιστικής επιστροφής.

Ο Κέντρικ Ναν αναμένεται στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Αμερικανός μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του, με στόχο να πατήσει ξανά σε παρκέ και να επιστρέψει στη δράση.