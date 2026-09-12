Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα – Μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του

Επιστρέφει και μπαίνει στην τελική πορεία για την επάνοδό του στη δράση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Κέντρικ Ναν τραυματίστηκε λίγο πριν την εκκίνηση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, κάνοντας ατομικές προπονήσεις στις ΗΠΑ, για να διατηρηθεί σε φόρμα.

Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και παρέμεινε στις ΗΠΑ, ξεκινώντας εκεί την αποθεραπεία του, έχοντας περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ωστόσο, ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έχει μπει στον δρόμο της αγωνιστικής επιστροφής.

Ο Κέντρικ Ναν αναμένεται στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Αμερικανός μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του, με στόχο να πατήσει ξανά σε παρκέ και να επιστρέψει στη δράση.

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Αθλητικά
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