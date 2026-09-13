Με ΠΑΟΚ – Άρης, Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης – Άρης οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, με τα παιχνίδια ΠΑΟΚ – Άρης, Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης – Άρης από τη Super League, το φιλικό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και τον τελικό του US Open ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και τον Σάσα Ζβέρεφ να ξεχωρίζουν.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:35 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Warm Up)

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11:45 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

13:00 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

14:00 Magenta Sport 7 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς Sky Bet EFL Championship 2026-27

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14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27

14:00 Magenta Sport 3 Ρέιντζερς – Σέλτικ Premier Sports Cup 2026-27

14:30 Novasports 6HD Καρλσρούη – Κότμπους Bundesliga 2 2026-27

14:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Κίελο Bundesliga 2 2026-27

14:30 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

14:30 Magenta Sport 8 DTM 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας

15:00 Magenta Sport 3 League Θέλτα – Μάλαγα LaLiga EA Sports 2026-27

15:00 ANT1 Formula 1 Show Η εκπομπή που θα

15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Ισπανίας Αγώνας

15:45 ΣΚΑΪ Άρης – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ

16:00 Novasports Premier League Κόβεντρι – Μπράιτον Premier League 2026/27

16:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS14 Bio Bio 1

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β Greek Superbet League 2 2026-27

16:00 Magenta Sport 1 Λέτσε – Μόντσα Serie A 2026-27

16:30 Novasports 4HD Λειψία – Αμβούργο Bundesliga 2026/27

17:10 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS15 Carampagnue 2

17:15 Magenta Sport 4 League Λεβάντε – Μπαρτσελόνα LaLiga EA Sports 2026-27

17:45 Novasports Start Τσβόλε – Φέγενορντ Eredivisie 2026-27

18:00 Novasports Prime Καλαμάτα – Βόλος Elabet Stoiximan Super League 2026-27

18:00 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάσκετ

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2026/27

18:30 Novasports 3HD Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2026/27

19:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2026-27

19:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship (2026)

19:00 Magenta Sport 1 Νάπολι – Μπολόνια Serie A 2026-27

19:30 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga EA Sports 2026-27

19:30 Magenta Sport 1 League Sportshow Εκπομπή

20:00 Magenta Sport 2 Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal Betclic 2026-27

20:00 Action 24 ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Μπάσκετ

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Stoiximan Super League 2026-27

21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie 2026-27

21:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2026-27

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2026-27

21:45 Magenta Sport 1 Σασουόλο – Γιουβέντους Serie A 2026-27

22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga EA Sports 2026-27

22:30 Magenta Sport 2 Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2026-27

23:00 Eurosport 1 Ζβέρεφ – Σέλτον Τένις