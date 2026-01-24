Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Το φοβερό γκολ του Γιόβιτς για το 1-0 της Ένωσης

Με φόρα από το «καρέ» κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Σέρβος επιθετικός
Ο Γιόβιτς με τον Βάργκα στο Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ
Ο Γιόβιτς με τον Βάργκα στο Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Αστέρα Τρίπολης για τη 18η αγωνιστική της Super League και ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, με ένα φοβερό γκολ πριν το ημίχρονο.

Στο 38ο λεπτό του αγώνα, ο Λούκα Γιόβιτς έκανε ωραίο κοντρόλ στα όρια της περιοχής και με μία “φωτοβολίδα” έστειλε την μπάλα στο “παραθυράκι” της εστίας του Αστέρα Τρίπολης, για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς.

Ο Σέρβος στράικερ επιβεβαίωσε έτσι και την προσωπική του φόρμα τον τελευταίο καιρό, αφού μετά το απίθανο “καρέ” του κόντρα στον Παναθηναϊκό, βρήκε ξανά δίχτυα στη Super League.

Αυτό ήταν το 12ο γκολ του Γιόβιτς στη Super League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
214
130
92
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo