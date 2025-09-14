Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ 2-2: «Σοκ» στο 94′ για τους Αρκάδες και ισοφάριση από τους 10 «βυσσινί»

Απίστευτο ματς στο “Θ. Κολοκοτρώνης”, με τον Αστέρα Τρίπολης να παίζει με παίκτη περισσότερο για πάνω από 45 λεπτά, την ΑΕΛ να μένει πίσω με 2-0 στο πρώτο μέρος και τελικά να φτάνει σε απίστευτη ισοφάριση (2-2) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 94′. Οι “βυσσινί” έχασαν τεράστια ευκαιρία και για τη νίκη, στη λήξη.

Μετά από ένα νευρικό ξεκίνημα από τις δυο ομάδες, η ΑΕΛ ήταν η ομάδα που φάνηκε να «πατάει» καλύτερα και έχασε δυο σημαντικές ευκαιρίες για γκολ μέσα σε λίγα λεπτά με τους Τούπτα (16’) και Μούργκος (μπλόκαρε την προσπάθειά του ο Παπαδόπουλος στο 19’). Στο επόμενο λεπτό, όμως, Ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε στο 1-0. Ο Μακέντα κινήθηκε από αριστερά και έκανε το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που υποδέχθηκε την μπάλα ο Καλτσάς και σούταρε δυνατά με το δεξί, βάζοντας σε ρόλο οδηγού τους Αρκάδες

Ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε κοντά στο 2-0 με το σουτ στην κίνηση του Καλτσά να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ (33’). Τέσσερα λεπτά μετά, άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα. Ο Σαγκάλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έχοντας βρει στο καλάμι -με τεντωμένο πόδι και τις τάπες- τον Μεντιέτα.

Τελικά, οι Αρκάδες έφτασαν σε δεύτερο γκολ, πριν βγει το πρώτο ημίχρονο (43’).Σε ταχύτατη αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Μεντιέτα έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ τον Μπαρτόλο, που εκτέλεσε για το 2-0.

Ο Αστέρας Τρίπολης έδειχνε να ελέγχει το ματς στην επανάληψη, αλλά στο 69’ η ΑΕΛ έφτασε στη μείωση του σκορ. Από υπέροχη σέντρα του Γκάρατε με το εξωτερικό, ο Πασάς με ωραία κεφαλιά εκτέλεσε τον Παπαδόπουλο για το 2-1.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Στο 75’ ο Μελίσσας πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση με τα ακροδάχτυλα στο φαλτσαριστό πλασέ του Μακέντα, με τον Σάββα Παντελίδη να φρεσκάρει την ομάδα του.

Το ματς έφτασε στο φινάλε του, με την ΑΕΛ να φτάνει στην ισοφάριση στο 90+4’. Από σέντρα του Ζήση Χατζηστραβού, ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς έκανε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο απλωμένο χέρι του Νικολάι Άλχο. Ο Γεώργιος Κόκκινος έδειξε το πέναλτι, ο Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 2-2 που θα μπορούσε να γίνει και 2-3 αν – πάλι – ο Πασάς έβρισκε εστία μετά τη σέντρα του Γκάρατε.

Σπουδαίος βαθμός, ο δεύτερος στο πρωτάθλημα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, για την ΑΕΛ. Αποτυχία, από την άλλη, για τον Αστέρα Τρίπολης που, ναι μεν πήρε τον πρώτο του βαθμό, αλλά σίγουρα περίμενε κάτι περισσότερο.