Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: «Απόδραση» με αυτογκόλ για τους «κίτρινους» στη Super League

Ο Άρης “έσπασε” το αήττητο 6 αγώνων του Αστέρα Τρίπολης στη Super League και παίρνοντας τη νίκη με 1-0 στη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πλησιάζοντας την πρώτη 6άδα της βαθμολογίας.

Ένα αυτογκόλ του Ιβάνοφ μετά από προσπάθεια του Μόντσου στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν αρκετό για να χαρίσει το διπλό στον Άρη, αφού ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε στη συνέχεια να βρει το γκολ της ισοφάρισης, παρότι έχασε τις ευκαιρίες για να αποφύγει την ήττα στη Super League.

Ο Αθανασιάδης έκανε σπουδαίες επεμβάσεις για την ομάδα του Χιμένεθ στην Τρίπολη και ήταν ο κύριος λόγος που οι “κίτρινοι” άντεξαν μέχρι τέλους στο ματς, διατηρώντας το προβάδισμά τους ως το φινάλε του αγώνα.

Ο Άρης πανηγύρισε έτσι μία νίκη που τον διατηρεί “ζωντανό” για την πρώτη 6άδα της βαθμολογίας της Super League, την ώρα που ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στους 13 βαθμούς και στην τελευταία 5άδα του πρωταθλήματος. Οι Αρκάδες βρίσκονται πάντως στο +8 από τον ουραγό Πανσερραϊκό και στο +5 από την ΑΕΛ Novibet.

Οι συνθέσεις στο Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (74’ Τζανδάρης), Αλάγκμπε (46’ Μουνιόθ), Εμμανουηλίδης (74’ Τζοακίνι), Μεντιέτα (46’ Μπαρτόλο), Κετού (57’ Καλτσάς), Μακέντα



Άρης: Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Παναγίδης (76’ Ροντρίγκες), Ροντρίγκεθ, Μορουτσάν (76’ Μαμαντού), Γαλανόπουλος, Πέρεθ (83’ Γιαννιώτας), Μορόν