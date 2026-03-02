Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: Επίσημο τέλος για Ράσταβατς, φαβορί ο Χουάν Φεράντο για τη θέση του

Σε αλλαγή προπονητή προχωράει ο Αστέρας Τρίπολης, που ετοιμάζεται για «μάχη» παραμονής στη Super League
Ο Ράσταβατς
Ο Ράσταβατς στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης / EUROKINISSI

Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Μίλαν Ράσταβατς, μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που τη διατήρησε στην προτελευταία θέση της Super League.

Με τον Αστέρα Τρίπολης να κινδυνεύει πλέον με υποβιβασμό, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Μίλαν Ράσταβατς να αποτελεί παρελθόν και τον πρώην τεχνικό του Βόλου, Χουάν Φεράντο, να είναι το φαβορί για την αντικατάστασή του, στον πάγκο των Αρκάδων.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
87
78
76
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo