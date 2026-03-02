Αστέρας Τρίπολης: Επίσημο τέλος για Ράσταβατς, φαβορί ο Χουάν Φεράντο για τη θέση του

Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Μίλαν Ράσταβατς, μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που τη διατήρησε στην προτελευταία θέση της Super League.

Με τον Αστέρα Τρίπολης να κινδυνεύει πλέον με υποβιβασμό, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Μίλαν Ράσταβατς να αποτελεί παρελθόν και τον πρώην τεχνικό του Βόλου, Χουάν Φεράντο, να είναι το φαβορί για την αντικατάστασή του, στον πάγκο των Αρκάδων.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα.