Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1: «Αλώβητοι» οι Βοιωτοί πήραν την ισοπαλία από τους Αρκάδες στη Super League

Μετά από ανοιχτό ματς στην Τρίπολη, Αστέρας και Λεβαδειακός έμειναν στην ισοπαλία
Οι παίκτες του Λεβαδειακού πανηγυρίζουν στην Τρίπολη
Οι παίκτες του Λεβαδειακού πανηγυρίζουν στην Τρίπολη / EUROKINISSI

Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε από νωρίς κόντρα στο Λεβαδειακό για την 13η αγωνιστική της Super League, αλλά οι Βοιωτοί βρήκαν ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε του αγώνα και πήραν την ισοπαλία με 1-1.

Με τον Αλάγκμπε να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα, ο Αστέρας Τρίπολης “πάλεψε” για μία ακόμη νίκη στην έδρα του, αλλά ο Λεβαδειακός αντέδρασε στη συνέχεια και κατάφερε να φθάσει στην ισοφάριση, ώστε να πάρει ένα ακόμη βαθμό στη φοβερή φετινή του σεζόν στη Super League.

Ο Αλάγκμπε σκόραρε για τους Αρκάδες στην πρώτη τους ευκαιρία στο ματς μετά από κόρνερ του Μεντιέτα και ο Μακέντα έχασε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, αλλά και ο Λεβαδειακός είχε τις δικές τους στιγμές για ένα δικό του τέρμα στο ματς.

Η ισοφάριση ήρθε τελικά στο 76′ με τον Τσάπρα να κάνει τη σέντρα και τον Όζμπολτ να στρώνει στον Μπάλτσι για να σκοράρει αυτός από κοντά και να διαμορφώσει το 1-1 στον αγώνα. Οι Βοιωτοί έχασαν μάλιστα και ευκαιρίες για την ανατροπή, αλλά το ισόπαλο αποτέλεσμα έμεινε μέχρι τέλους στην αναμέτρηση.

 

Οι συνθέσεις στο Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

Aστέρας Τρίπολης (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης – Γιαμπλόνσκι (80’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80’ Τζανδάρης) – Εμμανουηλίδης (84’ Καλτσάς), Μεντιέτα (67’ Μούμο), Κετού – Μακέντα (67’ Γκιοακίνι).

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Βήχος – Κωστή, Τσόκαϊ – Παλάσιος (90’+2’ Μανθάτης), Πεντρόσο (61’ Λαγιούς), Βέρμπιτς (61’ Μπάλτσι) – Όζμπολτ. 

