Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα παραμείνει προπονητής των Αρκάδων

Ανανεώθηκε η συνεργασία των Αρκάδων με τον Έλληνα τεχνικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο “τιμόνι” ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 45χρονο προπονητή, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει την ομάδα στη Super League.

Ο 45χρονος τεχνικός κέρδισε την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Από προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Β’, ανέλαβε την πρώτη ομάδα των Αρκάδων τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου και κατάφερε να τον κρατήσει στη Super League, έχοντας μόλις μια ήττα στα 10 ματς των πλέι οφ.

“Μας περιμένει σκληρή δουλειά, με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα” ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γιώργος Αντωνόπουλος.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας μας, Γιώργο Αντωνόπουλο.

Προπονητής της πρώτης ομάδας του ASTERAS AKTOR θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Με εμπιστοσύνη στο έργο του καθώς και αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, συνεχίζουμε μαζί για την επίτευξη σημαντικών αγωνιστικών στόχων, με μεθοδικότητα και οργάνωση για την επόμενη μέρα του συλλόγου.

ΔΗΛΩΣΗ

«Η εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών της ομάδας, των ανθρώπων της διοίκησης, του οργανισμού ΑΣΤΕΡΑΣ και των φιλάθλων της ομάδας, με γεμίζει αυτοπεποίθηση, ευγνωμοσύνη, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Μας περιμένει σκληρή δουλειά, με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα. Αυτή είναι και η δέσμευσή μας στους φιλάθλους του ΑΣΤΕΡΑ, που όλο αυτό το διάστημα μάς στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
141
119
86
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo