Roland Garros: Η Ζεϊνέπ Σονμέζ βρήκε σε διαφημιστική πινακίδα, τραυματίστηκε και αποσύρθηκε από τον αγώνα της

H Ζεϊνέπ Σονμέζ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της στο διπλό του Roland Garros. Η Τουρκάλα τενίστρια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα της, αφού σκόνταψε σε διαφημιστική πινακίδα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Σε προσπάθειά της να προλάβει το μπαλάκι και τον πόντο των αντιπάλων της στο τρίτο game του πρώτου σετ, η Ζεϊνέπ Σονμέζ σκόνταψε στο ταμπελάκι της Lacoste -που βρισκόταν προς το τέλος του αγωνιστικού χώρου- με αποτέλεσμα να πέσει με τα γόνατα, να τραυματιστεί και να αποσυρθεί από το ματς για το Roland Garros.

Σονμέζ και Μαρία έμειναν εκτός συνέχειας του Rolnd Garros, με τις Καλίνινα και Γιαστρέμσκα να παίρνουν την πρόκριση.

Zeynep Sonmez just had to retire from her doubles match at #RolandGarros because of this…



Unbelievable that tennis can’t learn from previous incidents. pic.twitter.com/fbpnP4bqMY — José Morgado (@josemorgado) May 29, 2026

Στο παρελθόν έχουν συμβεί ανάλογα περιστατικά, με τις διαφημιστικές πινακίδες και τα προστατευτικά πανιά να προκαλούν προβλήματα στους αθλητές και τους διοργανωτές -όμως- να μην έχουν προχωρήσει σε κάποια αλλαγή.