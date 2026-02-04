Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3 τελικό: Εκτός έδρας «τρίποντο» για τους Πειραιώτες

Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα sold out «Θ. Κολοκοτρώνης». Η ομάδα της Αρκαδίας βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, και στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας στη Super League. Με νίκη, Οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν στην κορυφή, με τον ΠΑΟΚ να έχει όμως και αυτός αγωνιστική «οφειλή».
Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του καλογερόπουλου στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ
Γιαζίτσι αντί Ποντένσε και Καλογερόπουλος αντί Ρέτσου
"Τσαφ" από τον Κλέιτον στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα έφτασε και πάλι σε αυτόν, αλλά ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ με ανάποδο ψαλιδάκι
Ο Νασιμέντο γύρισε από τα αριστερά, ο Ρέτσος πλάσαρε, με τον Τσιντώτα να διώχνει, ενώ στη συνέχεια δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Κλέιτον.
Άστοχο σουτ του Κλέιτον - Το πρώτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα
Ο Μαρτίνς αφήνει τη θέση του στον Αντρέ Λουίζ, ενώ ντεμπούτο κάνει ο Κλέιτον, ο οποίος περνάει στη θέση του Ταρέμι στην κορυφή. Ο Μουζακίτης μπαίνει στη θέση του Έσε
Μπαρτόλο, Κετού και Τσίκο αντί Μεντιέτα, Έντερ και Μίτροβιτς
Ελέγχεται το γκολ για υποψία οφσάιντ του σκόρερ
Τρομερό σόρο του Ποντένσε, 'σπάσιμο' της μπάλας στον ταρέμι, γύρισμα από αριστερά, με τον μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή
Καλή προσπάθεια του Πομόνη από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα από δύσκολη γωνία, ο Τζολάκης έβαλε το πόδι για να σηκώσει την μπάλα και στη συνέχεια να μπλοκάρει
Καλή νατεπίθεση από τους φιλοξενούμενους και πλασέ στην κίνηση του Έσε, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Σέντρα του Μπρούνο, έδιωξε ο Σίπσιτς προ του Ταρέμι
Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ψάχνει για τρίτο γκολ
Σουτ του Μεντιέτα, κόντρα στον Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Τζολάκης
Ο Ποντένσε έστρωσε από τα αριστερά για τον Ταρέμι που έκανε σουτ με τη μία, η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς, μπέρδεψε τον Τσιντώτα που είχε ήδη πέσει και κατέληξε στα δίχτυα
Ο Ταρέμι έστρωσε στον Ποντένσε και εκείνος εκτέλεσε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, με τον Τσιντώτα να διώχνει
Ο διαιτητής έδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του Αστέρα, αλλά ο παίκτης που δέχθηλε τη μαρκάρισμα του Μπρούνο πήρε την μπάλα από ξεκάθαρη θέση οφσάιντ
ο Ζέλσον Μαρτίνς προκαλεί πολλά προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων
Εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, γυριστή κεφαλιά του Ταρέμι, ο Τσιντώτας έδιωξε δύσκολα
Εκτ΄ρλεση κόρνερ από τον Ποντένσε και απομάκρυνση από τους γηπεδούχους, η μπάλα φτάνει πάλι στον Πορτογάλο που βγάζει τη σέντρα, ο ταρ'εμι παίρνει την κεφαλιά, η άμυνα του Αστέρα διώχνει, η μπάλα φτάνει στον Ντάνι Γκαρθιά που πιάνει το σουτ και νικάει τον Τσιντώτα
Φατσαριστό σουτ του Ποντένσε εκτός μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά -με το δεξί του πόδι- ο Τσιντώτας έδιωξε σε κόρνερ
οι παίκτες των δυο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Το ματς είναι sold out, με περίπου 3.500 φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται στην εξέδρα
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων), Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)
4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα δύο ματς με τον Αστέρα στη φετινή σεζόν (2-0 στο πρωτάθλημα, 1-2 στο Κύπελλο)
Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μεντιέτα, Τζοακίνι, Μίτροβιτς, Εμμανουηλίδης
Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Κάλτσας, Κετού, Τσίκο, Οκό, Γκρόζντανιτς
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο - Γκαρθία, Έσε - Μαρτίνς, Νασιμέντο, Ποντένσε - Ταρέμι
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Λουίς, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι
O Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται σε... κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αφού -με μόλις δυο νίκες στο πρωτάθλημα- έχει μαζέψει 13 βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο ΆΕΚ. Οι Πειραιώτες όπως και ο ΠΑΟΚ έχουν ένα ματς λιγότερο από την Ένωση
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται χωρίς ανάσα για τον Ολυμπιακό. Λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στα “τρίποντα” στη Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εξ αναβολής αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολης, για τη 17η αγωνιστική στη Super League