Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3 τελικό: Εκτός έδρας «τρίποντο» για τους Πειραιώτες

Με “τρίποντο”, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά με ματς περισσότερο από τον ΠΑΟΚ
Εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική
NovaSports Prime
0 - 3
2ο ημίχρονο
Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα sold out «Θ. Κολοκοτρώνης». Η ομάδα της Αρκαδίας βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, και στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας στη Super League. Με νίκη, Οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν στην κορυφή, με τον ΠΑΟΚ να έχει όμως και αυτός αγωνιστική «οφειλή».

20:22 | 04.02.2026
Επιστροφή για τους Πειραιώτες στην κορυφή της Super League
20:19 | 04.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 3-0
20:10 | 04.02.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
20:09 | 04.02.2026
20:09 | 04.02.2026
20:07 | 04.02.2026
79'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του καλογερόπουλου στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ

20:06 | 04.02.2026
Στο 75'
ο Ολυμπιακός έκανε δυο αλλαγές

Γιαζίτσι αντί Ποντένσε και Καλογερόπουλος αντί Ρέτσου

20:06 | 04.02.2026
Στο 75'
ο Αντρέ Λουίς είδε κίτρινη κάρτα
20:03 | 04.02.2026
78'

"Τσαφ" από τον Κλέιτον στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα έφτασε και πάλι σε αυτόν, αλλά ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ με ανάποδο ψαλιδάκι

19:59 | 04.02.2026
73'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Ο Νασιμέντο γύρισε από τα αριστερά, ο Ρέτσος πλάσαρε, με τον Τσιντώτα να διώχνει, ενώ στη συνέχεια δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Κλέιτον.

19:54 | 04.02.2026
67'

Άστοχο σουτ του Κλέιτον - Το πρώτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα

19:53 | 04.02.2026
65'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Ο Μαρτίνς αφήνει τη θέση του στον Αντρέ Λουίζ, ενώ ντεμπούτο κάνει ο Κλέιτον, ο οποίος περνάει στη θέση του Ταρέμι στην κορυφή. Ο Μουζακίτης μπαίνει στη θέση του Έσε

19:49 | 04.02.2026
Ισχύει το 0-3
19:49 | 04.02.2026
61'
Τριπλή αλλαγή για τον Αστέρα

Μπαρτόλο, Κετού και Τσίκο αντί Μεντιέτα, Έντερ και Μίτροβιτς

19:48 | 04.02.2026

Ελέγχεται το γκολ για υποψία οφσάιντ του σκόρερ

19:46 | 04.02.2026
59'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-3 με τον Ζέλσον Μαρτίνς

Τρομερό σόρο του Ποντένσε, 'σπάσιμο' της μπάλας στον ταρέμι, γύρισμα από αριστερά, με τον μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή

19:40 | 04.02.2026
56'

Καλή προσπάθεια του Πομόνη από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα από δύσκολη γωνία, ο Τζολάκης έβαλε το πόδι για να σηκώσει την μπάλα και στη συνέχεια να μπλοκάρει

19:38 | 04.02.2026
51'

Καλή νατεπίθεση από τους φιλοξενούμενους και πλασέ στην κίνηση του Έσε, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

19:34 | 04.02.2026
47'

Σέντρα του Μπρούνο, έδιωξε ο Σίπσιτς προ του Ταρέμι

19:33 | 04.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
19:27 | 04.02.2026

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

19:22 | 04.02.2026
19:19 | 04.02.2026
19:17 | 04.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
19:14 | 04.02.2026
19:07 | 04.02.2026
43'

Ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ψάχνει για τρίτο γκολ

19:07 | 04.02.2026
19:02 | 04.02.2026
32'
Καλή στιγμή για τον Αστέρα

Σουτ του Μεντιέτα, κόντρα στον Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Τζολάκης

18:57 | 04.02.2026
28'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-2 με τον Ταρέμι

Ο Ποντένσε έστρωσε από τα αριστερά για τον Ταρέμι που έκανε σουτ με τη μία, η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς, μπέρδεψε τον Τσιντώτα που είχε ήδη πέσει και κατέληξε στα δίχτυα

18:52 | 04.02.2026
25'

Ο Ταρέμι έστρωσε στον Ποντένσε και εκείνος εκτέλεσε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, με τον Τσιντώτα να διώχνει

18:46 | 04.02.2026
20'

Ο διαιτητής έδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του Αστέρα, αλλά ο παίκτης που δέχθηλε τη μαρκάρισμα του Μπρούνο πήρε την μπάλα από ξεκάθαρη θέση οφσάιντ

18:46 | 04.02.2026
15'

ο Ζέλσον Μαρτίνς προκαλεί πολλά προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων

18:38 | 04.02.2026
8'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, γυριστή κεφαλιά του Ταρέμι, ο Τσιντώτας έδιωξε δύσκολα

18:33 | 04.02.2026
3'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ντάνι Γκαρθία

Εκτ΄ρλεση κόρνερ από τον Ποντένσε και απομάκρυνση από τους γηπεδούχους, η μπάλα φτάνει πάλι στον Πορτογάλο που βγάζει τη σέντρα, ο ταρ'εμι παίρνει την κεφαλιά, η άμυνα του Αστέρα διώχνει, η μπάλα φτάνει στον Ντάνι Γκαρθιά που πιάνει το σουτ και νικάει τον Τσιντώτα

18:32 | 04.02.2026
2'

Φατσαριστό σουτ του Ποντένσε εκτός μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά -με το δεξί του πόδι- ο Τσιντώτας έδιωξε σε κόρνερ

18:27 | 04.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:25 | 04.02.2026

οι παίκτες των δυο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:21 | 04.02.2026

Το ματς είναι sold out, με περίπου 3.500 φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται στην εξέδρα

18:21 | 04.02.2026

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων), Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

18:21 | 04.02.2026

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα δύο ματς με τον Αστέρα στη φετινή σεζόν (2-0 στο πρωτάθλημα, 1-2 στο Κύπελλο)

18:20 | 04.02.2026

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μεντιέτα, Τζοακίνι, Μίτροβιτς, Εμμανουηλίδης

Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Κάλτσας, Κετού, Τσίκο, Οκό, Γκρόζντανιτς

18:19 | 04.02.2026
18:19 | 04.02.2026

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο - Γκαρθία, Έσε - Μαρτίνς, Νασιμέντο, Ποντένσε - Ταρέμι

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Λουίς, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι

18:19 | 04.02.2026
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
18:19 | 04.02.2026

O Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται σε... κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αφού -με μόλις δυο νίκες στο πρωτάθλημα- έχει μαζέψει 13 βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα

18:18 | 04.02.2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο ΆΕΚ. Οι Πειραιώτες όπως και ο ΠΑΟΚ έχουν ένα ματς λιγότερο από την Ένωση

18:18 | 04.02.2026

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται χωρίς ανάσα για τον Ολυμπιακό. Λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στα “τρίποντα” στη Super League

18:18 | 04.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εξ αναβολής αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολης, για τη 17η αγωνιστική στη Super League

18:18 | 04.02.2026
Καλησπέρα από το newsit.gr
