Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο με σόου Ταρεμί

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετώπισε τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 2η αγωνιστική της League Phase και πήρε ένα “σβηστό” τρίποντο με πρωταγωνιστή τον Ταρεμί.

Έχοντας υποχρεώσεις στο Champions League την περασμένη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός μπήκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας από τη δεύτερη αγωνιστική, επικρατώντας του Αστέρα με 2-1 στην Τρίπολη.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ελλάδας ήταν ο Ταρεμί. Ο Ιρανός επιθετικός τα έκανε όλα κόντρα στον Αστέρα, καθώς ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα στο 13′, ενώ διαμόρφωσε και το 2-0 στο 18′, “κλειδώνοντας” από νωρίς το διπλό για τους Πειραιώτες στην Τρίπολη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός κατέβασε ταχύτητα, με τον Αστέρα να γίνεται πολύ απειλητικός με τον Εμμανουηλίδη και να καταφέρνει τελικά να μειώσει το σκορ στις καθυστερήσεις με τον Έλληνα επιθετικό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την ευκαιρία να κάνει ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Champions League, με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, Γκουστάβο Μάντσα, να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε ακόμα μία ήττα, αγνοώντας τη νίκη σε πρωτάθλημα και Κύπελλο από το ξεκίνημα της σεζόν. Οι Αρκάδες επικεντρώνονται πλέον στον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, όπου θα κυνηγήσουν την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα που θα τους ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Κακαδιάρης, Σίπσιτς, Καστάνο (46′ Μουνιόθ), Τριανταφυλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (46′ Γκονσάλες), Αλμύρας (67′ Αλάγκμπε), Μπαρτόλο (46′ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (67′ Τζοακίνι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (66′ Κοστίνια), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (77′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (65′ Έσε), Γιαζίτζι (77′ Ελ Κααμπί), Καμπελά (66′ Ποντένσε), Πνευμονίδης, Ταρέμι.