Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης στον εξ αναβολής αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Super League, με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη ως διαιτητή της αναμέτρησης.

Η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη ως πρώτο διαιτητή του Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, με βοηθούς του τους Αρμακολά και Νίκζα. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μόσχου.

Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί μετά από αίτημα των Πειραιωτών, εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και θα διεξαχθεί τελικά την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30.