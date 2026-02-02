Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 θα γίνει ο εξ αναβολής αγώνας της Super League
Ο διαιτητής Κατσικογιάννης σε αγώνα του Ολυμπιακού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο διαιτητής Κατσικογιάννης σε αγώνα του Ολυμπιακού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης στον εξ αναβολής αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Super League, με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη ως διαιτητή της αναμέτρησης.

Η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη ως πρώτο διαιτητή του Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, με βοηθούς του τους Αρμακολά και Νίκζα. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μόσχου.

Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί μετά από αίτημα των Πειραιωτών, εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και θα διεξαχθεί τελικά την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
92
90
56
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo