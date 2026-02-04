Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός live το εξ αναβολής ματς για τη Super League

Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα sold out «Θ. Κολοκοτρώνης». Η ομάδα της Αρκαδίας βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, και στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας στη Super League. Με νίκη, Οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν στην κορυφή, με τον ΠΑΟΚ να έχει όμως και αυτός αγωνιστική «οφειλή».