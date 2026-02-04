Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός live το εξ αναβολής ματς για τη Super League

Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα sold out «Θ. Κολοκοτρώνης». Η ομάδα της Αρκαδίας βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, και στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας στη Super League. Με νίκη, Οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν στην κορυφή, με τον ΠΑΟΚ να έχει όμως και αυτός αγωνιστική «οφειλή».
Εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, γυριστή κεφαλιά του Ταρέμι, ο Τσιντώτας έδιωξε δύσκολα
Εκτ΄ρλεση κόρνερ από τον Ποντένσε και απομάκρυνση από τους γηπεδούχους, η μπάλα φτάνει πάλι στον Πορτογάλο που βγάζει τη σέντρα, ο ταρ'εμι παίρνει την κεφαλιά, η άμυνα του Αστέρα διώχνει, η μπάλα φτάνει στον Ντάνι Γκαρθιά που πιάνει το σουτ και νικάει τον Τσιντώτα
Φατσαριστό σουτ του Ποντένσε εκτός μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά -με το δεξί του πόδι- ο Τσιντώτας έδιωξε σε κόρνερ
οι παίκτες των δυο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Το ματς είναι sold out, με περίπου 3.500 φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται στην εξέδρα
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων), Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)
4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα δύο ματς με τον Αστέρα στη φετινή σεζόν (2-0 στο πρωτάθλημα, 1-2 στο Κύπελλο)
Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μεντιέτα, Τζοακίνι, Μίτροβιτς, Εμμανουηλίδης
Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Κάλτσας, Κετού, Τσίκο, Οκό, Γκρόζντανιτς
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο - Γκαρθία, Έσε - Μαρτίνς, Νασιμέντο, Ποντένσε - Ταρέμι
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Λουίς, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι
O Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται σε... κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αφού -με μόλις δυο νίκες στο πρωτάθλημα- έχει μαζέψει 13 βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο ΆΕΚ. Οι Πειραιώτες όπως και ο ΠΑΟΚ έχουν ένα ματς λιγότερο από την Ένωση
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται χωρίς ανάσα για τον Ολυμπιακό. Λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στα “τρίποντα” στη Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εξ αναβολής αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολης, για τη 17η αγωνιστική στη Super League