Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Μοιρασιά με κεφαλιά του Αγκίρε στο φινάλε και χαμένο πέναλτι των φιλοξενούμενων

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε να πάρε τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό στην έδρα του, καθώς ο Αγκίρε με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Σημαντική στιγμή του αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Παναιτωλικό ήταν το χαμένο πέναλτι του Ενκολόλο. Η απόφαση του διαιτητή ήταν τραβηγμένη και θα μπορούσε να μη δώσει την παράβαση. Ο Παπαδόπουλος αρχικά έπιασε με τα πόδια το πέναλτι και στη συνέχεια απέκρουσε με το πρόσωπο το σουτ του Ενκολόλο στο ριμπάουντ του χαμένου πέναλτι.

Ο Κετού στο 32′ άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ και το πανηγύρισε έξαλλα. Οι Αρκάδες θα μπορούσαν να βρουν και δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση για να «καθαρίσουν» τη νίκη, όμως δεν ήταν εύστοχοι και έδωσαν την ευκαιρία στον Παναιτωλικό να ισοφαρίσει.

Ο Αγκίρε εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα του Μανρίκε και με δυνατή κεφαλιά έφερε στα ίσα το παιχνίδι στο 90′. Οι Αρκάδες έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, καθώς στην αρχή της φάσης του γκολ του Παναιτωλικού, ο Μαυρίας είχε μία μικρή επαφή με το χέρι, όμως διαιτητής και VAR έκριναν ότι δεν υπάρχει κάτι παράνομο και το παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 1-1.

Η ομάδα του Κόουλμαν παρέμεινε στην 11η θέση με 8 βαθμούς, ενώ ο Παναιτωλικός είναι 9ος με 12.

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σίλα, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60′ Γκονθάλεθ), Τζανδάρης (60′ Αλάγκμπε), Καλτσάς (77′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (77′ Εμμανουηλίδης), Κέτου, Μακέντα (82′ Γκιοακίνι).

Παναιτωλικός: Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (81′ Κοντούρης), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+1′ Μπελεβώνης), Μίχαλακ (67′ Σμυρλής), Ενκολόλο (81′ Άλεκσιτς), Αγκίρε (90+1′ Λουίς).