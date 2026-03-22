Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1-2: Νίκη για το τριφύλλι με δύο πέναλτι

Με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι από Ζαρουρί και Τετέι, ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 2-1 για την 25η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν η ομάδα που “καιγόταν” περισσότερο για τους βαθμούς, μιας και παλεύει για τη σωτηρία του, ωστόσο ο Παναθηναϊκός πέρασε με σχετική άνεση από το “Θ. Κολοκοτρώνης” και βύθισε τους Αρκάδες, οι οποίοι θα χρειαστεί να κάνουν υπέρβαση στα πλέι άουτ για να παραμείνουν στη Super League.

Οι πράσινοι “κλείδωσαν” τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκαν με 2-0 με ισάριθμες εκτελέσεις πέναλτι από Ζαρουρί και Τετέι. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός του τριφυλλιού κέρδισε το πρώτο πέναλτι και εκτέλεσε το δεύτερο που κέρδισε ο Κυριακόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε και ένα τρίτο γκολ με τον Τετέι, με διπλή κεφαλιά μετά από ασίστ του Πάντοβιτς επίσης με το κεφάλι, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μέσω VAR και το σκορ δεν άλλαξε. Ο Αστέρας Τρίπολης είχε έτσι την ευκαιρία να ξαναμπεί στο ματς, αφού ένα αυτογκόλ του Ίνγκασον με την… πλάτη, μείωσε το σκορ σε 2-1.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο, γνωρίζοντας ακόμα μία ήττα.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα όταν στο 14’ ο Εμμανουηλίδης προσπέρασε τον Τουμπά και σούταρε δυνατά, αλλά ο Λαφόν έδιωξε με γροθιές. Οι «πράσινοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 17’ με τη σέντρα-σουτ του Ζαρουρί και την παρεμβολή του Τεττέη που έδιωξε εντυπωσιακά ο Χατζηεμμανουήλ πρώτα με τα πόδια και στη συνέχεια με τα χέρια προ του φορ του «τριφυλλιού».

Η πίεση του Παναθηναϊκού ανταμείφθηκε στο 29’ όταν από μακρινή πάσα του Τουμπά προς τον Τεττέη, ο διεθνής μπήκε στην περιοχή κι ανατράπηκε απ’ τον Λάσκαρη. Ο Παπαπέτρου «έδειξε» την παράβαση κι ο Ζαρουρί δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 34’ σε πλασέ του Ζαρουρί ο Σιλά έκανε σωτήρια παρέμβαση, ενώ στο 37’ ο Λαφόν απέκρουσε την κεφαλιά του Οκό από τη μικρή περιοχή.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου έπειτα από σέντρα του Κώτσιρα στην πίσω ζώνη, ο Κυριακόπουλος πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα που χτύπησε στο χέρι του Δεληγιαννίδη. Μετά από υπόδειξη του VAR Κουμπαράκη, ο Παπαπέτρου τσέκαρε τη φάση στο βίντεο κι έδωσε δεύτερο πέναλτι, με τον Ανδρέα Τεττέη να κάνει το 2-0 στο 45’+4’.

Στο 55’ ο Τεττέη με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR, καθότι κρίθηκε πως ήταν οφσάιντ. Στο 65’ το φάουλ του Έντερ Γκονζάλεθ πέρασε λίγο άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Λαφόν, ενώ στο 82’ οι γηπεδούχοι μείωσαν με ένα απίστευτο αυτογκόλ του Ίνγκι Ίνγκασον.

Σε ένα μακρινό γέμισμα του Έντερ Γκονζάλεθ, ο Λαφόν έκανε κίνηση για να μπλοκάρει την μπάλα, η οποία χτύπησε στην πλάτη του Ισλανδού στόπερ που δεν… έβλεπε τη φάση και κατέληξε στο βάθος της εστίας του «τριφυλλιού» για το 1-2.

Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι και να μην πιέζεται ιδιαίτερα, φτάνοντας στην 6η εφετινή εκτός έδρας νίκη του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Σιλά (83’ Πομόνης), Μουνιόθ (61’ Έντερ Γκονζάλεθ), Εμμανουηλίδης, Κετού, Αλμύρας (83’ Γραμμένος), Οκό (61’ Μακέντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον (84’ Τσέριν), Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας (65’ Παντελίδης), Σιώπης (84’ Τζούριτσιτς), Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο (71’ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (71’ Πάντοβιτς).