Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 25η αγωνιστική της Super League.
Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός live για την 26η αγωνιστική της Super League
Δεν υπήρξαν αλλαγές από τους δύο προπονητές
Ο Τετέι διπλασιάζει τα τέρματα του τριφυλλιού
Ο διαιτητής Παπαπέτρου το βλέπει στο VAR
Κεφαλιά του Όκο, απέκρουσε ο Λαφόν
35' Σουτ του Τσιριβέγια, άουτ η μπάλα
Σουτ του Τετέι, μπλόκαρε ο Χατζηεμμανουήλ
Ο Ζαρουρί ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1
Ο Λάσκαρης ανέτρεψε τον Τετέι μέσα στην περιοχή
με τον Κετού να παίρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και να σουτάρει, αλλά τον Ίνγκασον να απομακρύνει
Ο Ζαρουρί έκανε το σουτ, ο Τετέι μπήκε στην πορεία της μπάλας, με τον τερματοφύλακα του Αστέρα να δίωχνει πάνω στη γραμμή με διπλή προσπάθεια
Ο Εμμανουηλίδης κέρδισε τη μάχη με τον Τουμπά, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά ο Λαφόν έδιωξε σε κόρνερ
Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν απειλεί
7' Σουτ του Τσιριβέγια, έμοιαζε με απομάκρυνση
5' Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει καμία φάση μέχρι στιγμής
Εκτός βρίσκονται οι Γέντβαϊ και Κάτρης λόγω τραυματισμών, με τον Σισοκό να έχει τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Καραγκιοζόπουλος, Αρμακόλας
4ος: Ανδρικόπουλος
VAR: Κουμπαράκης AVAR: Ανδριανός
ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γκρόζντανιτς, Τζανδάρης, Γκονζάλες, Γιαμπλόνσκι, Σιμόνι, Μίτροβιτς, Μακέντα.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Ινγκάσον, Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο, Τετέι
Οι πράσινοι είναι κουρασμένοι σωματικά και ψυχολογικά από τον μεσοβδόμαδο αποκλεισμό από την Μπέτις στο Europa League και θα προσπαθήσουν να επικεντρωθούν στο παιχνίδι, έχοντας αρκετές απουσίες
Οι Αρκάδες βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και ψάχνουν απεγνωσμένα βαθμούς για να καταφέρουν να μείνουν στην κατηγορία
