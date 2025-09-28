Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 3-3: Νέα απίστευτη γκέλα για τους Θεσσαλονικείς στη Super League

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που είχε μετά την ανατροπή που έκανε στο πρώτο μέρος (1-3) και η αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στην Αρκαδία ολοκληρώθηκε ισόπαλη με σκορ 3-3, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Σε ένα παιχνίδι με τρομερό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε νωρίς, ο ΠΑΟΚ το «γύρισε» άμεσα και οι Αρκάδες κατάφεραν ισοφαρίσουν στο δεύτερο μέρος για να πάρουν το βαθμό που τους άξιζε στο παιχνίδι στο στάδιο «Θ. Κολοκοτρώνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ο Αστέρας πήρε το δεύτερο βαθμό του στο πρωτάθλημα και παρέμεινε στην τελευταία θέση της κατατάξης.

Ο αγώνας

Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα στο 7′, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Μουνιόθ. Στο 20′ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι με τον Ντεσπότοφ. Ο Βούλγαρος ανέλαβε την εκτέλεση ισοφαρίζοντας γρήγορα το σκορ για το «Δικέφαλο του Βορρά». Την ανατροπή ολοκλήρωσε ο Κωνσταντέλιας στο 26′ με ωραία κίνηση και πλασέ στη γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου.

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 29′ με τρομερό σουτ του Μουνιόθ. Την μπάλα στον κεραυνό του Ισπανού βρήκε και ο Παβλένκα πριν καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και δεύτερο πέναλτι στην αναμέτρηση. Αυτή τη φορά για χτύπημα στο πρόσωπο του Τσάλοφ, από τον Φερνάντεθ. Ο Ρώσος το εκτέλεσε και έκανε το 3-1 στην αναμέτρηση. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Εμμανουηλίδης, μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ, μείωσε σε 3-2 για τον Αστέρα Τρίπολης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε έντονα και ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ. Ο Τζοακίνι, όμως εκμεταλλεύτηκε το σουτ του Μπαρτόλο που κόντραρε σε συμπαίκτη του και ισοφάρισε σε 3-3 για τον Αστέρα Τρίπολης. Στο 90′ ο Πομόνης είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση σε πλάγιο και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες στα τελεύταία λεπτά του παιχνίδιου. Αυτό δε στοίχισε στην ομάδα του Σάββα Παντελίδη.