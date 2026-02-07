Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0: Ο Μπαρτόλο έσπασε το αρνητικό σερί των Αρκάδων στη Super League

Με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να πετυχαίνει δυο γκολ, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε εντός έδρας του Βόλου 2-0 και πήρε το τρίτο του φετινό “τρίποντο” στη Super League, στη μάχη που δίνει για παραμονή στην κατηγορία.

Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε έτσι το πρώτο του “τρίποντο” μέσα στο 2026 για τη Super League (πρώτη του νίκη με την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς στην ομάδα) και έφτασε τους 16 βαθμούς, με τον Βόλο να παραμένει στους 25 β.. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, που πέτυχε δύο γκολ στο β’ ημίχρονο (62′ πέν. και 76′ πλασέ), οι Αρκάδες πήραν πολύ μεγάλη βαθμολογική ανάσα, υποχρεώνοντας παράλληλα το συγκρότημα της Μαγνησίας στην πέμπτη απανωτή του ήττα. Αποτέλεσμα που καθιστά, πλέον, εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Χουάν Φεράντο στο «τιμόνι» της ομάδας.

Η πρώτη σημαντική φάση στο ματς ήταν για λογαριασμό των Αρκάδων στο 21ο λεπτό. Μετά από κόρνερ και διαδοχικές κεφαλιές, πρώτα του Ιβάνοφ και μετά του Κετού η μπάλα έφυγε άουτ. Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Μπαρτόλο να τροφοδοτεί τον Μουνιόθ, ο οποίος με ευθύβολο σουτ σημάδεψε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Σιαμπάνη.

Οι παίκτες του Αστέρα μπήκαν δυνατά στο β’ μέρος και στο 57′ μετά την κεφαλιά του Οκό και την εξ επαφής απομάκρυνση της μπάλας από τον Σιαπάνη, στην εξέλιξη της φάσης ο Κετού έπεσε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Φορτούνα.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR, κλήθηκε να τη δει και ο Τσακαλίδης, ο οποίος υπέδειξε πέναλτι παρά τις φωνές των Θεσσαλών που υποστήριζαν ότι πριν την παράβαση η μπάλα είχε βγει άουτ. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε ψύχραιμα και στο 62′ οι Αρκάδες έκαναν το 1-0.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς στο 76′ με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή πλάσαρε υποδειγματικά τον Σιαμπάνη και με το 2-0 έδωσε επί της ουσίας πρόωρο τέλος στο ματς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (90′ Τζανδάρης), Μουνιόθ (80′ Τσίκο), Κετού, Μπαρτόλο (90′ Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46′ Καλτσάς), Οκό (72′ Τζοακίνι).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (77′ Τσοκάνης), Σόρια, Φορτούνα (61′ Αμπάντα), Μπουζούκης (61′ Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα (77′ Ουρτάδο), Γκονζάλες (61′ Μακνί), Λάμπρου.